В центре Тюмени удалось включить все светофоры через 6 часов

Стоит отметить, что первые сообщения о коллапсе движения в центре города появились ещё в 13:24. Крупная пробка образовалась у ТРЦ «Галерея Вояж». Видео инцидента набрало почти 45 000 просмотров за шесть часов.
Через час на центральных улицах появились регулировщики. Отключение затронуло крупные перекрестки на улицах Мориса Тореза - Герцена, Советской - Орджоникидзе, 50 лет ВЛКСМ - Максима Горького.
«Светофоры в центре Тюмени вновь работают в обычном режиме»сообщили в пресс-службе ГИБДД к 19:00.
Фактически дорожная техника была отключена около шести часов.