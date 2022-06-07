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В центре Тюмени удалось включить все светофоры через 6 часов

7 июня 14:25
Фото: 1Mi
В Тюмени к 19:00 удалось включить неработающие в центре города светофоры, сообщает ГИБДД. Из-за отключения в Тюмени наблюдалось большие пробки в восемь баллов, произошло несколько ДТП.
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Тюмень

Стоит отметить, что первые сообщения о коллапсе движения в центре города появились ещё в 13:24. Крупная пробка образовалась у ТРЦ «Галерея Вояж». Видео инцидента набрало почти 45 000 просмотров за шесть часов.

Через час на центральных улицах появились регулировщики. Отключение затронуло крупные перекрестки на улицах Мориса Тореза - Герцена, Советской - Орджоникидзе, 50 лет ВЛКСМ - Максима Горького.

«Светофоры в центре Тюмени вновь работают в обычном режиме»сообщили в пресс-службе ГИБДД к 19:00.

Фактически дорожная техника была отключена около шести часов.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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