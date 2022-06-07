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В областной больнице Тюмени возникла пробка из больных в травмпункта

7 июня 12:09
Фото: 1Mi
Читатели «Нашего города» сообщили, что 6 июня в ОКБ № 2 случилась пробка из больных. Более того, в травмпункте лечебного учреждения случился конфликт между пациентами и врчами, который чуть не закончился дракой, ситуацию прокомментировала пресс-секретарь депздрава Анастасия Ергина.
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Тюмень

На этой неделе зарегистрировано большое число обращений из-за различных травм. Часть пациентов обратились с инфицированными ранами двух-трёхдневной давности. Во избежание осложнений им требовалось провести хирургическую обработку ран.

«Вчера в травмпункте ОКБ № 2 отмечался всплеск обращений. После выходных за неотложной медицинской помощью обратились 240 человек»сообщила Анастасия Ергина «Нашему городу».

Однако ввиду большого числа обращений отмечались периоды, когда хирургическая обработка ран проводилась одновременно нескольким пациентам, и первичный приём больных вёлся меньшим числом специалистов. Это вызвало нарекания со стороны пациентов. Но в итоге медицинскую помощь получили все пациенты в полном объёме.

В медучреждении также добавили, что сожалеют о доставленных неудобствах.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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