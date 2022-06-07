В областной больнице Тюмени возникла пробка из больных в травмпункта

Читатели «Нашего города» сообщили, что 6 июня в ОКБ № 2 случилась пробка из больных. Более того, в травмпункте лечебного учреждения случился конфликт между пациентами и врчами, который чуть не закончился дракой, ситуацию прокомментировала пресс-секретарь депздрава Анастасия Ергина.

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