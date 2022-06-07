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В новом парке в центре Тобольска не работает уже половина фонарей

7 июня 15:21
Фото: Группа Типичный Тобольск
В новом парке Тобольска не работает уже половина фонарей, сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск». При этом общественное место было открыто около года назад.

Скорее всего, лампы перегорели.

«Центр города «Парк Михайлова» открытый менее года назад, хоть глаз выколи. Половина фонарей не горит уже несколько месяцев, качели скрипят. Интересно, у нас в Тобольске хоть кто-то следит за содержанием городского хозяйства?»,сообщает подписчик паблика.

Ранее горожане неоднократно сообщали о провалах в обновлённом асфальте. Дыры появляются там, где прошел ремонт. Очередной случай произошел около центра города 2 июня, место провала сейчас огородили железным забором.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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