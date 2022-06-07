В новом парке в центре Тобольска не работает уже половина фонарей

«Центр города «Парк Михайлова» открытый менее года назад, хоть глаз выколи. Половина фонарей не горит уже несколько месяцев, качели скрипят. Интересно, у нас в Тобольске хоть кто-то следит за содержанием городского хозяйства?»,сообщает подписчик паблика.