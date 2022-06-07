В Лебедевском филиале ОКПБ пациентам помогают восстановить здоровье через творчество

Один из любимых пациентами методов индивидуальной реабилитации в мужском отделении стала песочная терапия. Для занятия в комнате реабилитации есть световой стол, на котором пациенты под музыку рисуют песком. Такие занятия помогают развивать мелкую моторику,внимание, память, фантазию и креативность. Также соцработники проводят с пациентами сеансы кинотерапии и вечера поэзии.