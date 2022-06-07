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В Лебедевском филиале ОКПБ пациентам помогают восстановить здоровье через творчество

7 июня 12:02
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Специалисты по социальной работе Лебедёвского филиала ОКПБ проводят реабилитационные мероприятия для пациентов, находящихся на принудительном лечении. Об этом сегодня, 8 июня, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Занятия направлены на сохранения имеющихся навыков или приобретение новых. Также реабилитация направлена на корректировку эмоционального состояния, подготовку пациента к социализации.

В рамках комплексных мероприятий пациенты обучаются творчеству, рисуют, изготавливают поделки из разных материалов.

«Занятие творчеством способствует получению позитивных эмоций, которые сопровождают эффективную работу, переживание радости от сделанного. Достигается чувство уверенности в своих силах и происходит раскрытие творческих способностей», пояснил врач-психиатр, завмужским отделением №6 Лебедёвского филиала ОКПБ Андрей Валентинович Богданов.

Один из любимых пациентами методов индивидуальной реабилитации в мужском отделении стала песочная терапия. Для занятия в комнате реабилитации есть световой стол, на котором пациенты под музыку рисуют песком. Такие занятия помогают развивать мелкую моторику,внимание, память, фантазию и креативность. Также соцработники проводят с пациентами сеансы кинотерапии и вечера поэзии.

В филиале регулярно проходят спортивные мероприятия, шахматные и шашечные турниры между пациентами.

К слову, в прошлом году Лебедевский филиал ОКПБ награжден дипломом победителя 14-го Ежегодного Всероссийского конкурса имени академика РАМН Т.Б. Дмитриевой.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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