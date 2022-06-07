В КПРФ пояснили свою позицию по fan-ID

Кроме того, как сказал депутат Сергей Обухов, в дополнительном контроле болельщиков просто нет смысла в период отстранения российских команд от участия в международных соревнованиях. Напомним, закон, обязывающий всех посетителей спортивных мероприятий оформлять персонифицированную карту болельщика, был принят в конце 2021 года, однако его положения вступили в силу лишь 1 июня 2022 года. Нововведение было воспринято в штыки футбольной общественностью. В частности, фанаты практически всех клубов клубов РПЛ выступили против внедрения fan-ID и в качестве протеста объявили бойкот матчам чемпионата России. Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат».