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В КПРФ пояснили свою позицию по fan-ID

7 июня 15:49
Фото: pexels.com
Члены КПРФ посчитали введение такой системы на российских аренах нарушением прав человека.

Кроме того, как сказал депутат Сергей Обухов, в дополнительном контроле болельщиков просто нет смысла в период отстранения российских команд от участия в международных соревнованиях. Напомним, закон, обязывающий всех посетителей спортивных мероприятий оформлять персонифицированную карту болельщика, был принят в конце 2021 года, однако его положения вступили в силу лишь 1 июня 2022 года. Нововведение было воспринято в штыки футбольной общественностью. В частности, фанаты практически всех клубов клубов РПЛ выступили против внедрения fan-ID и в качестве протеста объявили бойкот матчам чемпионата России. Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат».

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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