В кардиологическом центре МКДЦ с начала года проведено 2 тысячи исследований

В Многопрофильном консультативно-диагностическом центре успешно выявляют нарушения сердечного ритма. С начала года 2022 года уже выполнено более 2 тыс. таких исследований, выявлено около 300 пациентов с нарушением сердечного ритма, у 50 из них обнаружены серьезные патологии, сообщает пресс-служба депздрава региона.

Каждый год с 7 по 13 июня отмечается Всемирная неделя сердечного ритма, посвященная улучшению диагностики, лечения и качества жизни пациентов с аритмией. Согласно данным статистики, 80% людей хотя бы единожды сталкивались с проявлениями аритмии, 20% имеют нарушения сердечного ритма стойкого характера, из них только 2-5% вовремя обращаются за помощью. «Чаще всего аритмия ощущается пациентом как нерегулярное сердцебиение, возможны жалобы на появление перебоев, замираний в работе сердца, одышку, головокружение, давящую боль за грудиной, снижение работоспособности. Основным методом диагностики нарушений сердечного ритма служит электрокардиограмма. Но некоторые аритмии возникают эпизодически. Поэтому для их диагностики применяется суточное мониторирование по Холтеру»,пояснили в МКДЦ. Тюменский многопрофильный консультативно-диагностический центр проводит самое большое количество подобных исследований в амбулаторных условиях. Это основной метод выявления тахикардии, которая несет для организма существенный урон, провоцируя еще более тяжелые заболевания, вплоть до ишемического инсульта. Напомним, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.