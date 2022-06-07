Скончалась начальник ключевого отдела прокуратуры, атака хакеров, суд над авторитетом

В Тюмени криминальному авторитету грозит 15 лет тюрьмы
Тюменский областной суд рассмотрит дело Сергея Патрушева, криминального авторитета. Следствие предполагает, что 63-летний «вор в законе» организовал группировку, которая занималась вымогательством.
За июль 2020 года преступная группа была замечена более чем в 10 случаях вымогательств. Осенью того же года полицейские пресекли деятельность преступников.
Согласно данным следствия, Сергей Патрушев 12 лет являлся руководителем ОПГ. Он придумывал способы наживы, а также контролировал расходование средств, которые группировка получила путем вымогательств. Все эти годы 63-летний «вор в законе» занимал должность «положенца» в тюменском криминальном мире.
Сейчас криминального авторитета и его сообщников отправили в СИЗО. Сергею Патрушеву грозит до 15 лет тюрьмы.
Скончалась начальник отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области
Сегодня стало известно о смерти Андрияновой Инессы Ивановны. Она занимала пост руководителя апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры региона.
В пресс-службе прокуратуры выразили соболезнования семье и близким погибшей.
Стоит отметить, что Инесса Ивановна в начале своего пути была стажером помощника прокурора, но после смогла достичь поста начальника ключевого отдела прокуратуры Тюменской области. Она посвятила работе в ведомстве более 30 лет.
Сайт Тюменской облдумы подвергся хакерской атаке
Как сообщают в пресс-службе Тюменской областной Думы, сегодня сайт ведомства не работал из-за хакерской атаки. На данный момент ведутся работы по восстановлению доступа.
Стоит отметить, что ресурс не впервые страдает от неполадок. Ранее похожий случай произошел 25 мая, когда на сайте перестали работать несколько функций и пропала информация. По словам Анны Кищук, руководителя аппарата облдумы, сайт восстанавливают.
Напомним, что хакерской атаке также подвергался и «Наш город». Пользователи не могли получить доступ к сайту в течение нескольких дней.