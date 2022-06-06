Тюменские нейрохирурги ежегодно проводят свыше тысячи операций различной сложности

В последние годы нейрососудистый центр развивается очень стремительно. Этому способствует взаимодействие с коллегами из других городов и регионов, а также применению различных методик и высокотехнологичного оборудования. Неврология, нейрохирургия и нейрореабилитация очень тесно взаимосвязаны друг с другом, поэтому стратегия объединения усилий наиболее эффективна и усиливает медицинский потенциал региона.