Тюменские нейрохирурги ежегодно проводят свыше тысячи операций различной сложности

В последние годы нейрососудистый центр развивается очень стремительно. Этому способствует взаимодействие с коллегами из других городов и регионов, а также применению различных методик и высокотехнологичного оборудования. Неврология, нейрохирургия и нейрореабилитация очень тесно взаимосвязаны друг с другом, поэтому стратегия объединения усилий наиболее эффективна и усиливает медицинский потенциал региона.
«При удалении внутримозговых нетравматических гематом используется эндоскопия, закрытые системы дренирования: малоинвазивная хирургия для минимизации операционных травм. В плане аномалий развития сосудов головного мозга применяется, эндоваскулярная хирургия. Главной её особенностью является то, что все вмешательства производятся без разрезов — через небольшие проколы на коже (инструментом 1-4 мм в диаметре) под рентгеновским контролем. Для помощи онкологическим пациентам используются микроскопы, микрохирургия с нейронавигационной системой и нейрофизиологический мониторинг», пояснила нейрохирург ОКБ№ 2 Араксия Серобян.
Напомним, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.