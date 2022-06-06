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Тюменские нейрохирурги ежегодно проводят свыше тысячи операций различной сложности

6 июня 12:07
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Современные высокотехнологичные методы и профессионализм тюменских врачей позволяют спасают жизни пациентов с инсультами и инфарктами головного мозга. Доказательство тому — тысячи успешных операций, выполненных в нейрососудистом центре областной больницы, отметили в региональном депздраве.

В последние годы нейрососудистый центр развивается очень стремительно. Этому способствует взаимодействие с коллегами из других городов и регионов, а также применению различных методик и высокотехнологичного оборудования. Неврология, нейрохирургия и нейрореабилитация очень тесно взаимосвязаны друг с другом, поэтому стратегия объединения усилий наиболее эффективна и усиливает медицинский потенциал региона.

«При удалении внутримозговых нетравматических гематом используется эндоскопия, закрытые системы дренирования: малоинвазивная хирургия для минимизации операционных травм. В плане аномалий развития сосудов головного мозга применяется, эндоваскулярная хирургия. Главной её особенностью является то, что все вмешательства производятся без разрезов — через небольшие проколы на коже (инструментом 1-4 мм в диаметре) под рентгеновским контролем. Для помощи онкологическим пациентам используются микроскопы, микрохирургия с нейронавигационной системой и нейрофизиологический мониторинг», пояснила нейрохирург ОКБ№ 2 Араксия Серобян.

Напомним, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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