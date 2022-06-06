Серебряные волонтеры приглашают на экопрогулку по лесопарку «Затюменский»

«Наша прогулка придется по вкусу не только любителям истории и краеведения. В эковстрече также могут принять участие поклонники активного отдыха! Надеваем удобную одежду и обувь, можно прихватить с собой палки для скандинавской ходьбы, чтобы наша экоэкскурсия прошла еще эффективнее», говорит гид-волонтер.