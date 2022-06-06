Серебряные волонтеры приглашают на экопрогулку по лесопарку «Затюменский»

Все волонтеры-гиды 55+ закончили образовательный курс в рамках инициативы от историков и краеведов Тюмени и готовы проводить свои авторские экскурсии по областной столице.
Так, 7 июня в 11:00 гид-волонтер Вероника Ильина проведет уже вторую экопрогулку по лесопарку «Затюменский». Сбор экскурсантов в 10:50 у детской метеостанции.
«Наша прогулка придется по вкусу не только любителям истории и краеведения. В эковстрече также могут принять участие поклонники активного отдыха! Надеваем удобную одежду и обувь, можно прихватить с собой палки для скандинавской ходьбы, чтобы наша экоэкскурсия прошла еще эффективнее», говорит гид-волонтер.
Записаться на экскурсию можно по телефону: 51-77-05.
Справочно: проект «Гиды 55+. Перезагрузка» реализуется благотворительным фондом «Старшее поколение» с использованием гранта президента РФ и соответствует основным направлениям нацпроекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия.
Также напомним, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является программа реализации национального проекта «Демография». В прошлом году по оценкам федеральных экспертов, Тюменская область попадала в зеленую зону по темпам финансирования нацпроектов. К началу сентября на нацпроекты в регионе направили порядка 5,6 млрд рублей. Наиболее существенные объемы расходов регистрируются по направлению «Демография» и «Жилье и городская среда».