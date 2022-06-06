На форуме «Сильные идеи для нового времени» представлены 130 тюменских проектов

Инициативы жителей региона были рассмотрены на заседании президиума штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций. Губернатор Тюменской области Александр Моор выделил три идеи. В их числе проекты «Капитаны бизнеса» и «Art-room: новый подход в решении проблем семей с низким уровнем доходов», а также инициатива по созданию социальной инфраструктуры для помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.