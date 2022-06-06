На форуме «Сильные идеи для нового времени» представлены 130 тюменских проектов

Цель проекта — помочь активным россиянам реализовать позитивные инициативы, направленные на социально-экономическое развитие общества. На форум поступило порядка 19 тысяч заявок, из них эксперты отберут тысячу, а сто лучших и десять наиболее ценных инициатив будут представлены президенту России.
Инициативы жителей региона были рассмотрены на заседании президиума штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций. Губернатор Тюменской области Александр Моор выделил три идеи. В их числе проекты «Капитаны бизнеса» и «Art-room: новый подход в решении проблем семей с низким уровнем доходов», а также инициатива по созданию социальной инфраструктуры для помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Проект Ольги Езикеевой «Капитаны бизнеса» направлен на улучшение инвестиционной привлекательности региона путем повышения деловой активности в муниципалитетах, проведения стратегических сессий, мастер-классов с участием топ-менеджеров крупных региональных компаний. Елена Анфилофьева активно реализует проект «Art-room», позволяющий гражданам выйти на уровень самообеспечения, пройти профессиональную подготовку и переподготовки, заключить социальный контракт. Андрей Якунин ратует за создание на базе социально ориентированных некоммерческих организаций инфраструктуры для социальной и трудовой адаптации и реабилитации людей с трудной судьбой.
«Правительство Тюменской области постоянно поддерживает общественно полезные инициативы, которые выдвигают наши земляки. В рамках форума „Сильные идеи для нового времени“ тюменские проекты могут получить признание не только на региональном, но и на федеральном уровне»,пояснил Александр Моор.
Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центр «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.