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Posted 6 июня 2022,, 13:54

Published 6 июня 2022,, 13:54

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Диетолог рекомендует утолять жажду обычной столовой водой

6 июня 2022, 13:54
Специалист в области диетологии Елена Соломатина пояснила, каким способом целесообразно утолять жажду. Лучшим средством в борьбе с жаждой диетолог считает употребление столовой воды. Минеральная вода при этом не подразумевается.

Большую ошибку совершают люди, которые пытаются утолить жажду с помощью газированной воды с высоким содержанием сахара. По мнению Соломатиной, такие напитки только провоцируют жажду, и пить хочется сильнее, пишет NEWS.ru,

Сахаросодержащие напитки на газе могут навредить даже здоровым людям. Это связано с тем, что при взаимодействии газа со слизистой желудка и кишечника происходит раздражение оболочки. Это в свою очередь ускоряет всасывание сахара в стенки ЖК

#Общество#Светлана (Холдинг) Павлова#Новости
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