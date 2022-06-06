Диетолог рекомендует утолять жажду обычной столовой водой

Posted 6 июня 2022,, 13:54
Published 6 июня 2022,, 13:54
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Большую ошибку совершают люди, которые пытаются утолить жажду с помощью газированной воды с высоким содержанием сахара. По мнению Соломатиной, такие напитки только провоцируют жажду, и пить хочется сильнее, пишет NEWS.ru,
Сахаросодержащие напитки на газе могут навредить даже здоровым людям. Это связано с тем, что при взаимодействии газа со слизистой желудка и кишечника происходит раздражение оболочки. Это в свою очередь ускоряет всасывание сахара в стенки ЖК