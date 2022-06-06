Диетолог рекомендует утолять жажду обычной столовой водой

Сахаросодержащие напитки на газе могут навредить даже здоровым людям. Это связано с тем, что при взаимодействии газа со слизистой желудка и кишечника происходит раздражение оболочки. Это в свою очередь ускоряет всасывание сахара в стенки ЖК