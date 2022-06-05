Тюменские травматологи-ортопеды возвращают рукам пациентам подвижность

У тюменца перестал сгибаться мизинец на правой руке перестал сгибаться. Затем процесс распространился на ладонь и безымянный палец. Также мужчину стали беспокоить боли.
«Годы тяжелого физического труда, которым пациент занимался до выхода на пенсию, могли стать одним из факторов, запустивших наследственное заболевание — контрактуру Дюпюитрена. В нашей стране это достаточно распространенная патология среди мужчин от 45 до 70 лет», пояснил травматолог-ортопед Центра амбулаторной хирургии поликлиники № 5 Павел Васкецов.
Сегодня от контрактуры Дюпюитрена пациентов избавляют без госпитализации, всего за один день. Наркоз не нужен, анестезии вполне достаточно, чтобы пациент избежал неприятных ощущений.
Малоинвазивная игольная субтотальная апоневрэктомия — так называется метод, который апоневроз ладони иссекает практически полностью. Такого рода операции относят к технически сложным и выполнять их должен кистевой хирург, имеющий в своем распоряжении специальные инструменты и медицинское оборудование.
В городской поликлинике № 5 в новом филиале на Вьюжной такие операции проводит опытный травматолог-ортопед Дмитрий Баринов. Именно на базе этого отделения молодой специалист Павел Васкецов развивает направление хирургии одного дня.
Лечить патологии и повреждения кисти доктор учился в НИИ травматологии и ортопедии имени Романа Вредена в Санкт-Петербурге. За два месяца он прооперировал полтора десятка пациентов. Каждый из них возвращался домой в день операции, так как все вмешательства были малотравматичными.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.