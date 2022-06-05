Тюменские травматологи-ортопеды возвращают рукам пациентам подвижность

Лечить патологии и повреждения кисти доктор учился в НИИ травматологии и ортопедии имени Романа Вредена в Санкт-Петербурге. За два месяца он прооперировал полтора десятка пациентов. Каждый из них возвращался домой в день операции, так как все вмешательства были малотравматичными.