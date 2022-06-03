В Тюмени открылся центр уличного баскетбола по международным стандартам

На открытии площадки прошла официальная встреча замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, мэра Тюмени Руслана Кухарука, руководителя областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгения Хромина и представителей «Промсвязьбанка». Стороны обсудили развитие федерального спортивного проекта «ПСБ — детям» и возможные перспективы по благоустройству дворов Тюмени с включением в них спортивных площадок, в том числе для занятий стритболом, а также выразили желание и готовность к дальнейшему конструктивному диалогу и сотрудничеству.
В настоящее время в рамках первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ — детям» подобные площадки уже есть в Туле, Новомосковске, Калининграде, Чебоксарах и Волгограде, а теперь и в Тюмени. В нашей области проект реализован благодаря совместным усилиям администрации города, Российской федерации баскетбола и «Промсвязьбанка».
«Как в любой командной игре, командном виде спорта, этот проект — тоже результат работы нескольких команд… Это одна из лучших современных площадок в мире», прокомментировал замглавы Тюменской области Андрей Пантелеев.
На 8 тыс. кв.м оборудованы две игровые зоны с трибунами, площадка для стритбола, четырые беговых дорожки в 200 метров длиной, также здесь есть место для воркаута. Уникальность площадки в том, что здесь можно одновременно заниматься разными видами спорта.
Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.
«У нас большое внимание уделяется и реконструкции, и строительству новых спортивных объектов. Только в этом году в Тюмени планируется обновить и построить 55 плоскостных сооружений. Площадки такого уровня у нас еще не было», отметил Евгений Хромин.
К слову, в Тюменской области в баскетбол играют свыше 22 тыс. человек, как взрослых, так и юных спортсменов.