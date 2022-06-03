В Тюмени открылся центр уличного баскетбола по международным стандартам

На открытии площадки прошла официальная встреча замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, мэра Тюмени Руслана Кухарука, руководителя областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгения Хромина и представителей «Промсвязьбанка». Стороны обсудили развитие федерального спортивного проекта «ПСБ — детям» и возможные перспективы по благоустройству дворов Тюмени с включением в них спортивных площадок, в том числе для занятий стритболом, а также выразили желание и готовность к дальнейшему конструктивному диалогу и сотрудничеству.