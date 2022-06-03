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В Тюмени открылся центр уличного баскетбола по международным стандартам

3 июня 12:53
Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
В областной столице по улице Грановской открылась большая многофункциональная площадка по стандартам международной федерации баскетбола (ФИБА). Тюмень стала шестым по счету городом в России, в котором появился подобный спортивный объект, сообщает региональный департамент физической культуры и спорта и допобразования.

На открытии площадки прошла официальная встреча замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, мэра Тюмени Руслана Кухарука, руководителя областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгения Хромина и представителей «Промсвязьбанка». Стороны обсудили развитие федерального спортивного проекта «ПСБ — детям» и возможные перспективы по благоустройству дворов Тюмени с включением в них спортивных площадок, в том числе для занятий стритболом, а также выразили желание и готовность к дальнейшему конструктивному диалогу и сотрудничеству.

В настоящее время в рамках первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ — детям» подобные площадки уже есть в Туле, Новомосковске, Калининграде, Чебоксарах и Волгограде, а теперь и в Тюмени. В нашей области проект реализован благодаря совместным усилиям администрации города, Российской федерации баскетбола и «Промсвязьбанка».

«Как в любой командной игре, командном виде спорта, этот проект — тоже результат работы нескольких команд… Это одна из лучших современных площадок в мире», прокомментировал замглавы Тюменской области Андрей Пантелеев.

На 8 тыс. кв.м оборудованы две игровые зоны с трибунами, площадка для стритбола, четырые беговых дорожки в 200 метров длиной, также здесь есть место для воркаута. Уникальность площадки в том, что здесь можно одновременно заниматься разными видами спорта.

Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.

«У нас большое внимание уделяется и реконструкции, и строительству новых спортивных объектов. Только в этом году в Тюмени планируется обновить и построить 55 плоскостных сооружений. Площадки такого уровня у нас еще не было», отметил Евгений Хромин.

К слову, в Тюменской области в баскетбол играют свыше 22 тыс. человек, как взрослых, так и юных спортсменов.

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