Тюменская область в десятке лучших регионов по итогам олимпиады «Я — профессионал»

Стоит отметить, что в этом году вузам Тюменской области выделено 6,8 тыс. бюджетных мест. Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Образование» регион реализует ряд собственных программ, общая цель которых создать необходимые условия для воспитания и образования детей и молодежи, а также профессионального роста молодых специалистов. Только в 2022 году в Тюменской области 20% педагогов пройдут повышение квалификации, будет создано 1101 новых мест в общеобразовательных организациях и 70% выпускников профессиональных образовательных организаций пройдут аттестацию.