Тюменская область в десятке лучших регионов по итогам олимпиады «Я — профессионал»

Всего в пятом сезоне олимпиады дипломантами стали 4082 участника.
«Лидирующими учебными заведениями Тюменской области по числу дипломантов стали Тюменский государственный университет (35) и Тюменский индустриальный университет (11). В ближайшие месяцы участников ждут стажировки и форумы, а некоторых выпускников — еще и поступление в магистратуры, ординатуры и аспирантуры», пояснил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.
Карьерный портал олимпиады начнет свою работу летом, но еще до его старта участникам уже было предложено 370 вакансий для стажировок от ведущих работодателей страны и партнеров олимпиады.
Стоит отметить, что в этом году вузам Тюменской области выделено 6,8 тыс. бюджетных мест. Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Образование» регион реализует ряд собственных программ, общая цель которых создать необходимые условия для воспитания и образования детей и молодежи, а также профессионального роста молодых специалистов. Только в 2022 году в Тюменской области 20% педагогов пройдут повышение квалификации, будет создано 1101 новых мест в общеобразовательных организациях и 70% выпускников профессиональных образовательных организаций пройдут аттестацию.