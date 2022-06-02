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Жители Тюменской области проголосовали за лучшие дизайн-проекты благоустройства

2 июня 11:23
Фото: 1Mi
Свыше 53 тысяч жителей Тюменской области приняли участие в голосовании за лучшие дизайн-проекты по благоустройству. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Александр Моор.

Губернатор поблагодарил тюменцев за активную жизненную позицию и неравнодушие.

«Вместе мы выбрали дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий в Ишиме, Тобольске и Тюмени. Благодаря вашей активности на будущий год в этих городах мы построим и реконструируем шесть скверов и парков»,отметил Александр Моор.

Напомним, комплексное развитие территорий — одно из основных направлений реализации национального проекта »Жилье и городская среда» в Тюменской области. Также в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на платформе za.gorodsreda.ru жители региона ежегодно выбирают проекты благоустройства, которые на их взгляд должны быть воплощены в жизнь в первую очередь. Помимо скверов, парков, бульваров и площадей тюменцам предлагают благоустройство дворов, детских площадок и зон отдыха. Для удобства голосование проводится отдельно по каждому муниципалитету региона.

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Стоит отметить, что из года в год все больше тюменцев принимают участие, как в разработке дизайн-проектов, так и в голосовании.

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#Новости#Ирина Швецова#Политика
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