Жители Тюменской области проголосовали за лучшие дизайн-проекты благоустройства

Напомним, комплексное развитие территорий — одно из основных направлений реализации национального проекта »Жилье и городская среда» в Тюменской области. Также в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на платформе za.gorodsreda.ru жители региона ежегодно выбирают проекты благоустройства, которые на их взгляд должны быть воплощены в жизнь в первую очередь. Помимо скверов, парков, бульваров и площадей тюменцам предлагают благоустройство дворов, детских площадок и зон отдыха. Для удобства голосование проводится отдельно по каждому муниципалитету региона.