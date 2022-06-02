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В Тюмени наградили победителей конкурса «Семья года»

2 июня 12:03
Фото: сайт правительства Тюменской области
В День защиты детей в торжественной обстановке подвели итоги Всероссийского конкурса «Семья года — 2022». Всего в этом году на конкурс было принято 96 заявок от тюменских семей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Торжественная церемония награждения прошла в региональном центре «Семья».

В номинации «Золотая семья» победу одержала семья Мантаусовых. Лучшей многодетной семьей стали Алексей и Надежда Васильевы.

«Для центра „Семья“ организация таких встреч — безусловный и позитивный ресурс. Ведь зачастую в работе мы встречаемся с трудными жизненными ситуациями. А видеть на сцене счастливые глаза семей-победителей — это профессиональная награда», отметила директор регионального центра «Семья».

Конкурс «Семья года» — проводится уже семь лет. И с каждым годом в нем принимают участие все больше и больше тюменцев. По словам участников, мероприятие сплочает детей и родителей.

Инициатор мероприятия — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерство труда и социальной защиты России. Организатор тюменского регионального этапа — департамент социального развития Тюменской области, проведение конкурса координирует региональный центр «Семья».

Стоит отметить, что правительство Тюменской области последовательно работает над укреплением института семьи — традиционной ценности российского общества. На это направлено множество региональных программ и акций. В Тюменской области семьям доступен комплекс мер социальной поддержки, большая часть из них — учрежденная правительством региона.

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