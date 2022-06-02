В Тюмени наградили победителей конкурса «Семья года»

Торжественная церемония награждения прошла в региональном центре «Семья».
В номинации «Золотая семья» победу одержала семья Мантаусовых. Лучшей многодетной семьей стали Алексей и Надежда Васильевы.
«Для центра „Семья“ организация таких встреч — безусловный и позитивный ресурс. Ведь зачастую в работе мы встречаемся с трудными жизненными ситуациями. А видеть на сцене счастливые глаза семей-победителей — это профессиональная награда», отметила директор регионального центра «Семья».
Конкурс «Семья года» — проводится уже семь лет. И с каждым годом в нем принимают участие все больше и больше тюменцев. По словам участников, мероприятие сплочает детей и родителей.
Инициатор мероприятия — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерство труда и социальной защиты России. Организатор тюменского регионального этапа — департамент социального развития Тюменской области, проведение конкурса координирует региональный центр «Семья».
Стоит отметить, что правительство Тюменской области последовательно работает над укреплением института семьи — традиционной ценности российского общества. На это направлено множество региональных программ и акций. В Тюменской области семьям доступен комплекс мер социальной поддержки, большая часть из них — учрежденная правительством региона.