Тюменским IT-компаниям рассказали, как получить налоговые льготы

Стоит отметить, что правительство Тюменской области и ранее, в течение нескольких лет предоставляла местным компаниям ИТ-отрасли комплекс стимулирующих мер. К примеру, в регионе снижена налоговая ставка для аккредитованных ИТ-организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения. Также они освобождены от налога на имущество организаций, при условии, что доля доходов организации от ИТ-направления составляет не менее 70%. По данным федерального Минцифры, подобные условия для ИТ-компаний предоставляют всего в 31 субъекте страны.