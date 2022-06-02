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Тюменским IT-компаниям рассказали, как получить налоговые льготы

2 июня 12:23
Фото: pixabay.com
По поручению президента РФ для ИТ-компаний разработан и реализуется целый комплекс мер поддержки. Они уже освобождены от налога на прибыль, налогового, валютного и другого контроля на 3 года. Кроме того, такие фирмы могут оформить кредиты по ставке до 3% годовых, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Также для ИТ-компаний снижены и тарифы страховых взносов.

«Льготы доступны организациям, получающим 90% доходов от ИТ. Последними поправками в законодательство предлагается снизить этот порог до 70% и отменить требования по минимальной численности сотрудников. Также будет расширен перечень ИТ-направлений для получения права на господдержку», пояснили в профильном ведомстве.

Стоит отметить, что правительство Тюменской области и ранее, в течение нескольких лет предоставляла местным компаниям ИТ-отрасли комплекс стимулирующих мер. К примеру, в регионе снижена налоговая ставка для аккредитованных ИТ-организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения. Также они освобождены от налога на имущество организаций, при условии, что доля доходов организации от ИТ-направления составляет не менее 70%. По данным федерального Минцифры, подобные условия для ИТ-компаний предоставляют всего в 31 субъекте страны.

Также напомним, в Тюменской области из года в год развивается информационная инфраструктура. Регион по итогам прошлого года занял шестое место среди регионов РФ по уровню достижения «цифровой зрелости».

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