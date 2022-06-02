Тюменские школьники научились цифровой грамотности и кибербезопасности

На уроке ребята вместе с преподавателем «РИО-Центра» Юлией Лобановой разбирали различные опасные ситуации на примере героев вымышленного города Китовска, которые столкнулись с телефонным мошенничеством, травлей и шантажом в интернете и т.п. Такой формат юным тюменцам понравился, не смотря на то, что урок прошел в онлайн-режиме. Более того, они сами предлагали темы для разбора.