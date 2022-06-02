Тюменские школьники научились цифровой грамотности и кибербезопасности

В летние каникулы у школьников свободного времени становится больше и многие из них тратят его на серфинг в соцсетях и просмотр роликов.
«Порядка 80% детей получают заявки в друзья в соцсетях от незнакомых людей, а 30% детей сталкиваются с кибербуллингом, также многие взрослые и дети сталкивались с онлайн-мошенничеством. Все это говорит о том, как важно детям обладать навыками цифровой кибербезопасности», отметил замдиректора департамента информатизации Станислав Логинов.
На уроке ребята вместе с преподавателем «РИО-Центра» Юлией Лобановой разбирали различные опасные ситуации на примере героев вымышленного города Китовска, которые столкнулись с телефонным мошенничеством, травлей и шантажом в интернете и т.п. Такой формат юным тюменцам понравился, не смотря на то, что урок прошел в онлайн-режиме. Более того, они сами предлагали темы для разбора.
Отметим, в Тюменской области реализуется региональная программа обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции. Ее цель — создание безопасной информационной образовательной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков.