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Тюменские школьники научились цифровой грамотности и кибербезопасности

2 июня 11:42
Фото: сайт правительства Тюменской области
На базе школы № 7 прошел открытый онлайн-урок всероссийского проекта «Цифровой ликбез», организованный департаментом информатизации Тюменской области. В профильном ведомстве пояснили, что цель проекта — напомнить ребятам о правилах поведения в интернете, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

В летние каникулы у школьников свободного времени становится больше и многие из них тратят его на серфинг в соцсетях и просмотр роликов.

«Порядка 80% детей получают заявки в друзья в соцсетях от незнакомых людей, а 30% детей сталкиваются с кибербуллингом, также многие взрослые и дети сталкивались с онлайн-мошенничеством. Все это говорит о том, как важно детям обладать навыками цифровой кибербезопасности», отметил замдиректора департамента информатизации Станислав Логинов.

На уроке ребята вместе с преподавателем «РИО-Центра» Юлией Лобановой разбирали различные опасные ситуации на примере героев вымышленного города Китовска, которые столкнулись с телефонным мошенничеством, травлей и шантажом в интернете и т.п. Такой формат юным тюменцам понравился, не смотря на то, что урок прошел в онлайн-режиме. Более того, они сами предлагали темы для разбора.

С материалами проекта «Цифровой ликбез» можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, в Тюменской области реализуется региональная программа обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции. Ее цель — создание безопасной информационной образовательной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков.

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#Новости#Правительство Тюменской области#Ирина Швецова#Политика
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