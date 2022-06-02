nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На всероссийском форуме будут представлены два тюменских проекта

2 июня 14:02
Фото: Правительство Тюменской области
Федеральное Агентство стратегических инициатив проведет форум «Сильные идеи для нового времени», на котором будут представлены сразу два тюменских проекта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Главная цель форума — предоставить активным россиянам возможность с помощью власти и общества реализовать и развить свои позитивные инициативы.

На участие в форуме поступило уже около 19 тысяч заявок. Из них эксперты отберут 1 000, затем 100 и 10 особенно ценных будут представлены президенту России.

Фото: Правительство Тюменской области

От Тюменской области поступило 133 идеи. На очередном заседании президиума штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций губернатор области Александр Моор выделил из всеъ инициатив три проекта: «Капитаны бизнеса» и «Art-room: новый подход в решении проблем семей с низким уровнем доходов» и создание социальной инфраструктуры для помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

«Правительство Тюменской области постоянно поддерживает общественно полезные инициативы, которые выдвигают наши земляки. В рамках форума „Сильные идеи для нового времени“ тюменские проекты могут получить признание не только на региональном, но и на федеральном уровне», отметил Александр Моор.

О проектах

Проект Ольги Езикеевой «Капитаны бизнеса» направлен на улучшение инвестиционной привлекательности региона через повышение деловой активности в муниципалитетах. Он реализуется в Тюменской области с 2021 года. В рамках проекта в городах и селах регулярно проходят стратегические сессии, круглые столы и экспертные мастер-классы, на которых опытные бизнесмены делятся с начинающими предпринимателями своим опытом.

Проект «Art-room: новый подход в решении проблем семей с низким уровнем доходов» разработала и реализовала Елена Анфилофьева. Инициатива тюменки направлена на борьбу с бедностью. Автор считает, что людей нужно мотивировать на переход в самозанятость, если основная работа не дает финансовой стабильности и дать им возможность пройти профессиональную переподготовку.

Инициатива Андрея Якунина направлена на создание на базе социально ориентированных НКО инфраструктуры для социальной, трудовой адаптации и реабилитации людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проект уже работает, благодаря ему получают помощь бездомные и бывшие заключенные.

Стоит отметить, что правительство Тюменской области активно поддерживает инициативы, направленные на развитие экономики или улучшения социального благополучия жителей региона. Так, в этом году 74 социально ориентированные НКО получат гранты на реализацию своих проектов.

Материалы по теме
Фонд президентских грантов провёл семинар для Ттюменских НКО Тюменская область вошла в топ-5 регионов по работе с НКО в социальной сфереДля соцориентированных НКО пройдет 2-й конкурс грантов губернатора Тюменской области
#Новости#Правительство Тюменской области#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25