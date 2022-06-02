На всероссийском форуме будут представлены два тюменских проекта

Главная цель форума — предоставить активным россиянам возможность с помощью власти и общества реализовать и развить свои позитивные инициативы.
На участие в форуме поступило уже около 19 тысяч заявок. Из них эксперты отберут 1 000, затем 100 и 10 особенно ценных будут представлены президенту России.
От Тюменской области поступило 133 идеи. На очередном заседании президиума штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций губернатор области Александр Моор выделил из всеъ инициатив три проекта: «Капитаны бизнеса» и «Art-room: новый подход в решении проблем семей с низким уровнем доходов» и создание социальной инфраструктуры для помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
«Правительство Тюменской области постоянно поддерживает общественно полезные инициативы, которые выдвигают наши земляки. В рамках форума „Сильные идеи для нового времени“ тюменские проекты могут получить признание не только на региональном, но и на федеральном уровне», отметил Александр Моор.
О проектах
Проект Ольги Езикеевой «Капитаны бизнеса» направлен на улучшение инвестиционной привлекательности региона через повышение деловой активности в муниципалитетах. Он реализуется в Тюменской области с 2021 года. В рамках проекта в городах и селах регулярно проходят стратегические сессии, круглые столы и экспертные мастер-классы, на которых опытные бизнесмены делятся с начинающими предпринимателями своим опытом.
Проект «Art-room: новый подход в решении проблем семей с низким уровнем доходов» разработала и реализовала Елена Анфилофьева. Инициатива тюменки направлена на борьбу с бедностью. Автор считает, что людей нужно мотивировать на переход в самозанятость, если основная работа не дает финансовой стабильности и дать им возможность пройти профессиональную переподготовку.
Инициатива Андрея Якунина направлена на создание на базе социально ориентированных НКО инфраструктуры для социальной, трудовой адаптации и реабилитации людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проект уже работает, благодаря ему получают помощь бездомные и бывшие заключенные.
Стоит отметить, что правительство Тюменской области активно поддерживает инициативы, направленные на развитие экономики или улучшения социального благополучия жителей региона. Так, в этом году 74 социально ориентированные НКО получат гранты на реализацию своих проектов.