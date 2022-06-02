На всероссийском форуме будут представлены два тюменских проекта

Проект Ольги Езикеевой «Капитаны бизнеса» направлен на улучшение инвестиционной привлекательности региона через повышение деловой активности в муниципалитетах. Он реализуется в Тюменской области с 2021 года. В рамках проекта в городах и селах регулярно проходят стратегические сессии, круглые столы и экспертные мастер-классы, на которых опытные бизнесмены делятся с начинающими предпринимателями своим опытом.