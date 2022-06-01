В Тюмени на ж/д вокзале упал и умер 68-летний работник

Posted 1 июня 2022,, 09:29
Published 1 июня 2022,, 09:29
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Тюмень», 68-летний мужчина работал на железной дороге. Около 9 часов утра ему стало плохо и он упал на третьей платформе.
По словам очевидцев происшествия, они делали ему массаж сердца и пытались привести в чувство до приезда реанимации. Скорая также пыталась помочь, но мужчина скончался.
Отмечается, что кроме врачей на месте случившегося работала следственно-оперативная группа. Была инициирована проверка.