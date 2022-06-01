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Posted 1 июня 2022,, 09:29

Published 1 июня 2022,, 09:29

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюмени на ж/д вокзале упал и умер 68-летний работник

1 июня 2022, 09:29
Утром 1 июня один из работников железнодорожного вокзала Тюмени скончался от остановки сердца.

Как сообщает «КП-Тюмень», 68-летний мужчина работал на железной дороге. Около 9 часов утра ему стало плохо и он упал на третьей платформе.

По словам очевидцев происшествия, они делали ему массаж сердца и пытались привести в чувство до приезда реанимации. Скорая также пыталась помочь, но мужчина скончался.

Отмечается, что кроме врачей на месте случившегося работала следственно-оперативная группа. Была инициирована проверка.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
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