Тюменская область вышла в лидеры по эффективности закупочной системы

Стоит отметить, что федеральные эксперты уже не в первый раз высоко оценивают работу Тюменской области в сфере проведения тендеров на госзаказ. В конце прошлого года регион вошел в топ-5 субъектов России по прозрачности закупок. Достойных результатов в сфере закупок Тюменской области удалось достичь благодаря постоянной работе по совершенствованию системы контрактных отношений, оптимизации и повышению эффективности государственных и муниципальных закупок.