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Тюменская область вышла в лидеры по эффективности закупочной системы

1 июня 12:36
Фото: Управление государственных закупок Тюменской области
Управление государственных закупок Тюменской области по итогам 2021 года показало высокое качество регулирования контрактной системы организации закупок и по этим показателем стало лучшим. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Область лидирует по индексу эффективности закупочной деятельности, за что получила сертификат Ассоциации организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов «РОСТ».

Индекса эксперты рассчитывали по нескольким показателям, там как: доля конкурентных процедур, участие в торгах субъектов малого предпринимательства, среднее количество участников закупок и число обоснованных жалоб на управление госзакупок.

Рейтинг «РОСТа» создан с целью выявить успешные практики регионов по организации закупок организации, чтобы их потом смогли применить другие субъекты. Также исследование помогает совершенствованию законов, регламентирующих сферу госзакупок.

Стоит отметить, что федеральные эксперты уже не в первый раз высоко оценивают работу Тюменской области в сфере проведения тендеров на госзаказ. В конце прошлого года регион вошел в топ-5 субъектов России по прозрачности закупок. Достойных результатов в сфере закупок Тюменской области удалось достичь благодаря постоянной работе по совершенствованию системы контрактных отношений, оптимизации и повышению эффективности государственных и муниципальных закупок.

Ранее Тюменская область победила во Всероссийском конкурсе проектов городской среды. При чем регион лидирует в этом конкурсе третий год подряд.

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