Под Тюменью автомобилистка насмерть сбила велосипедиста

Posted 1 июня 2022,, 09:28
Published 1 июня 2022,, 09:28
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Тюмень», трагедия произошла поздно вечером 31 мая на улице Купцов Кухтериных в селе Утешево. Ехавшая за рулем легкового автомобиля 42-летняя женщина сбила велосипедиста и проехала еще 40 метров перед тем, как остановиться. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В полиции сообщили, что на вид погибшему было около 40 лет. Отмечается, что он двигался по краю проезжей части, световозвращающих приспособлений на нем не было.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.