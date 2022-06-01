nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июня 2022,, 09:28

Published 1 июня 2022,, 09:28

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Под Тюменью автомобилистка насмерть сбила велосипедиста

1 июня 2022, 09:28
В селе Утешево Тюменской области водительница автомобиля «Хендэ Солярис» насмерть сбила мужчину-велосипедиста.

Как сообщает «КП-Тюмень», трагедия произошла поздно вечером 31 мая на улице Купцов Кухтериных в селе Утешево. Ехавшая за рулем легкового автомобиля 42-летняя женщина сбила велосипедиста и проехала еще 40 метров перед тем, как остановиться. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В полиции сообщили, что на вид погибшему было около 40 лет. Отмечается, что он двигался по краю проезжей части, световозвращающих приспособлений на нем не было.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Сегодня, 07:24
Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы
Сегодня, 07:33
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Сегодня, 04:17
От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?
Сегодня, 01:28
«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам
Сегодня, 09:14
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Сегодня, 02:28