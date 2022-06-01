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Posted 1 июня 2022,, 12:35

Published 1 июня 2022,, 12:35

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Брокер Ракута: Спрос на загородные дома в России пережил «второе рождение»

1 июня 2022, 12:35
«Второе рождение» сегодня переживает в России спрос на строительство загородных домов. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что это подтверждает одобренная правительством РФ программа, которая предусматривает льготное ипотечное кредитование граждан на самостоятельное возведение объектов жилой недвижимости.

Эксперт по недвижимости дал корреспондентам NEWS.ru интервью, в котором прокомментировал новое постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Дмитрия Ракуты, спрос на недвижимость за городом в России повысился, но едва ли это разгрузит «человейники» в городах. Исключение составят, вероятно, только летние месяцы, уточнил брокер.

Специалист обратил внимание на то, что к постоянному проживанию в частном доме готов далеко не каждый россиянин. Подавляющее большинство наших соотечественников охотнее «зимуют» в квартирах в городах. Загородное жилье приобретают преимущественно те, кто обладает объектами недвижимости в черте города, констатировал Ракута.

Тенденция к повышению объемов строительства загородных домов была зафиксирована в Российской Федерации в 2020 году — когда было объявлено о начале пандемии коронавируса. Разницу проживания в квартире и за чертой города ощутили граждане, пережидавшие там карантин, объявленный властями.

«Можно сказать, что спрос и загородная недвижимость пережили второе рождение, он колоссально вырос, — следует из комментариев ипотечного брокера. — Тенденция сохранится и с запуском в том числе льготной семейной ипотеки под пять процентов и льготной программы под девять процентов, кто не подходит под семейную».

По словам Ракуты, возможна также покупка под девять процентов земельных участков при работе с подрядчиками.

В России запустили ранее пилотную программу по выдаче льготной ипотеки для возведения частных жилых домов. На основании соответствующего постановления Мишустина кредиты могут получать граждане, которые планируют самостоятельное строительство жилья — без заключения договоров с профессиональными подрядчиками.

Максимальная сумма кредитования в рамках данной программы — 12 миллионов рублей для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Максимум во всех остальных субъектах РФ составляет шесть миллионов. Величина ставки не превышает при этом девяти процентов годовых.

На протяжении текущего года в рамках реализации госпрограммы, предусматривающей возведение частных домов, россиянам выдадут около восьми тысяч займов.

Ранее правительство объявило о повышении максимальных размеров в рамках семейного и льготного ипотечного кредитования. Суммы составляют теперь 15 и 30 миллионов соответственно. Кроме того, с 1 мая 2022 года доступной для всех категорий граждан, приобретающих жилую недвижимость на этапе ее строительства, стала доступной льготная ипотека по девятипроцентной ставке.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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