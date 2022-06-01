Брокер Ракута: Спрос на загородные дома в России пережил «второе рождение»

Posted 1 июня 2022,, 12:35
Published 1 июня 2022,, 12:35
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Эксперт по недвижимости дал корреспондентам NEWS.ru интервью, в котором прокомментировал новое постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По словам Дмитрия Ракуты, спрос на недвижимость за городом в России повысился, но едва ли это разгрузит «человейники» в городах. Исключение составят, вероятно, только летние месяцы, уточнил брокер.
Специалист обратил внимание на то, что к постоянному проживанию в частном доме готов далеко не каждый россиянин. Подавляющее большинство наших соотечественников охотнее «зимуют» в квартирах в городах. Загородное жилье приобретают преимущественно те, кто обладает объектами недвижимости в черте города, констатировал Ракута.
Тенденция к повышению объемов строительства загородных домов была зафиксирована в Российской Федерации в 2020 году — когда было объявлено о начале пандемии коронавируса. Разницу проживания в квартире и за чертой города ощутили граждане, пережидавшие там карантин, объявленный властями.
«Можно сказать, что спрос и загородная недвижимость пережили второе рождение, он колоссально вырос, — следует из комментариев ипотечного брокера. — Тенденция сохранится и с запуском в том числе льготной семейной ипотеки под пять процентов и льготной программы под девять процентов, кто не подходит под семейную».
По словам Ракуты, возможна также покупка под девять процентов земельных участков при работе с подрядчиками.
В России запустили ранее пилотную программу по выдаче льготной ипотеки для возведения частных жилых домов. На основании соответствующего постановления Мишустина кредиты могут получать граждане, которые планируют самостоятельное строительство жилья — без заключения договоров с профессиональными подрядчиками.
Максимальная сумма кредитования в рамках данной программы — 12 миллионов рублей для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Максимум во всех остальных субъектах РФ составляет шесть миллионов. Величина ставки не превышает при этом девяти процентов годовых.
На протяжении текущего года в рамках реализации госпрограммы, предусматривающей возведение частных домов, россиянам выдадут около восьми тысяч займов.
Ранее правительство объявило о повышении максимальных размеров в рамках семейного и льготного ипотечного кредитования. Суммы составляют теперь 15 и 30 миллионов соответственно. Кроме того, с 1 мая 2022 года доступной для всех категорий граждан, приобретающих жилую недвижимость на этапе ее строительства, стала доступной льготная ипотека по девятипроцентной ставке.