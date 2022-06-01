Брокер Ракута: Спрос на загородные дома в России пережил «второе рождение»

«Можно сказать, что спрос и загородная недвижимость пережили второе рождение, он колоссально вырос, — следует из комментариев ипотечного брокера. — Тенденция сохранится и с запуском в том числе льготной семейной ипотеки под пять процентов и льготной программы под девять процентов, кто не подходит под семейную».