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Posted 30 мая 2022,, 15:42

Published 30 мая 2022,, 15:42

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Вассерман дал выпускникам несколько советов по сдаче ЕГ

30 мая 2022, 15:42
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман на примерах объяснил насколько важно в изучении материала самостоятельно находить закономерности и понимать их.

Он с сожалению отметил, что этот основной принцип классического образования, вытесняется более современным, основанном на заучивании. По мнению парламентария в любой науке проследить взаимосвязь не сложнее, и не дольше, чем зазубрить какие-то факты. Зато знания будут гораздо глубже, а ошибиться станет сложнее.

В своей беседе с NEWS.ru он поведал о использовании этот метода в таких разных дисциплинах как геометрия и история. Посоветовал выпускникам искать книги, в которых объясняется, как на практике использовать принцип «поиска закономерностей».

В 2022-м единый государственный экзамен планируют провести в «доковидном» формате. Сайте Рособрнадзора сообщает, что проводится он будет с 26 мая по 2 июля.

Нехитрым, но эффективным способом, как справиться с волнением во время сдачи ЕГ, поделилась с выпускниками психотерапевт Наталья Наумова. Нужно посчитать от одного до десяти и обратно. Наумова отметила, что так повышается нейродинамика, а соответственно ускоряется умственная активность.

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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