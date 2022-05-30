Вассерман дал выпускникам несколько советов по сдаче ЕГ

Он с сожалению отметил, что этот основной принцип классического образования, вытесняется более современным, основанном на заучивании. По мнению парламентария в любой науке проследить взаимосвязь не сложнее, и не дольше, чем зазубрить какие-то факты. Зато знания будут гораздо глубже, а ошибиться станет сложнее.