Вассерман дал выпускникам несколько советов по сдаче ЕГ

Posted 30 мая 2022,, 15:42
Published 30 мая 2022,, 15:42
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Он с сожалению отметил, что этот основной принцип классического образования, вытесняется более современным, основанном на заучивании. По мнению парламентария в любой науке проследить взаимосвязь не сложнее, и не дольше, чем зазубрить какие-то факты. Зато знания будут гораздо глубже, а ошибиться станет сложнее.
В своей беседе с NEWS.ru он поведал о использовании этот метода в таких разных дисциплинах как геометрия и история. Посоветовал выпускникам искать книги, в которых объясняется, как на практике использовать принцип «поиска закономерностей».
В 2022-м единый государственный экзамен планируют провести в «доковидном» формате. Сайте Рособрнадзора сообщает, что проводится он будет с 26 мая по 2 июля.
Нехитрым, но эффективным способом, как справиться с волнением во время сдачи ЕГ, поделилась с выпускниками психотерапевт Наталья Наумова. Нужно посчитать от одного до десяти и обратно. Наумова отметила, что так повышается нейродинамика, а соответственно ускоряется умственная активность.