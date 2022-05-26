Александр Моор: предприниматели Тюмени помогают региону решению национальных задач

Александр Моор отметил, сейчас бизнес сталкивается с негативными последствиями санкций, тем не менее тюменские предприниматели демонстрируют высокую социальную ответственность и продолжают активно участвовать в жизни области.
«Благодаря командной работе, конструктивному взаимодействию власти и предпринимательского сообщества нам удается нивелировать негативные последствия от ограничений», сказано в поздравительном сообщении губернатора.
Александр Моор выразил уверенность, что инициативные и предприимчивые тюменцы максимально используют все возможности в развитии своего дела и пожелал им здоровья, удачи и успешной реализации всех планов и начинаний.
Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.