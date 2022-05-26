nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Моор: предприниматели Тюмени помогают региону решению национальных задач

26 мая 10:48
Фото: Правительство Тюменской области
Глава Тюменской области поздравил бизнес-сообщество региона с Днем российского предпринимательства, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Александр Моор отметил, сейчас бизнес сталкивается с негативными последствиями санкций, тем не менее тюменские предприниматели демонстрируют высокую социальную ответственность и продолжают активно участвовать в жизни области.

«Благодаря командной работе, конструктивному взаимодействию власти и предпринимательского сообщества нам удается нивелировать негативные последствия от ограничений», сказано в поздравительном сообщении губернатора.

Александр Моор выразил уверенность, что инициативные и предприимчивые тюменцы максимально используют все возможности в развитии своего дела и пожелал им здоровья, удачи и успешной реализации всех планов и начинаний.

Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25