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В Тюменской области выберут самую привлекательную для туристов деревню

25 мая 12:23
Фото: Правительство Тюменской области
В Тюменской области продолжается прием заявок на участие в конкурс по развитию туризма. Победители будут определены в двух номинациях «Самая красивая деревня» и «Лучший проект в сфере туризма малых территорий», рассказали в региональном департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», организатором которого выступает Центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области.

Для участия в конкурсе приглашаются населенные пункты и любые объекты туристической инфраструктуры от производства до сельской усадьбы. Самую красивую деревню определят голосованием, в котором могут принять любой желающий.

В настоящее время на конкурс заявились уже более 20 деревень, среди наиболее ярких участниц — Тугалово Уватского района, Черная речка и Червишево Тюменского района и Миролюбова Исетского района.

Подать заявку можно до 15 июня на сайте тюменьфорум.рф. Кстати, проголосовать за участников можно также по этой ссылке.

В правительстве области напомнили, что конкурс по развитию туризма на малых территориях проводится в региона впервые. Он является частью программы по развитию предпринимательства на селе.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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