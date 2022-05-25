В Тюменской области выберут самую привлекательную для туристов деревню

Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», организатором которого выступает Центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области.
Для участия в конкурсе приглашаются населенные пункты и любые объекты туристической инфраструктуры от производства до сельской усадьбы. Самую красивую деревню определят голосованием, в котором могут принять любой желающий.
В настоящее время на конкурс заявились уже более 20 деревень, среди наиболее ярких участниц — Тугалово Уватского района, Черная речка и Червишево Тюменского района и Миролюбова Исетского района.
Подать заявку можно до 15 июня на сайте тюменьфорум.рф. Кстати, проголосовать за участников можно также по этой ссылке.
В правительстве области напомнили, что конкурс по развитию туризма на малых территориях проводится в региона впервые. Он является частью программы по развитию предпринимательства на селе.