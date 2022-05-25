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В Тюмени продолжается прием заявок на бесплатное обучение

25 мая 11:03
Фото: пресс-служба Департамента труда и занятости населения Тюменской области
В Тюменской области пройти обучение в 2022 году могут мамы детей дошкольного возраста, ищущие работу, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, безработные тюменцы и граждане предпенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Департамента труда и занятости населения региона.

Обучение проходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

В этом году профессиональную переподготовку также смогут пройти тюменцы до 35 лет, в том числе студенты последних курсов вузов и колледжей, желающие трудоустроиться, и для которых в базе Центра занятости нет вакансий по специальности.

Обучение организуют три оператора: «Ворлдскиллс», Томский государственный университет и РАНХиГС.

Выбрать направление обучения можно из перечня, в котором содержатся наиболее востребованные образовательные программы. В их числе программы, которые реализуют Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, а также сеть региональных организаций среднего профессионального образования.

В Тюменской области наибольший интерес проявляют к таким программам, как специалист по работе на маркетплейсах, кадровое администрирование, безопасность технологических процессов и производств, охрана труда и окружающей среды, 1С-программисти и парикмахер.

Записаться на обучение можно на портале «Работа России». «После подачи заявки на обучение необходимо пройти профориентацию в центре занятости и заключить договор», — добавили в пресс-службе Департамента труда и занятости населения Тюменской области.

#Новости#Олеся Рындо#Общество
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