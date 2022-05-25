Эксперт назвал возможные сценарии объявления дефолта в России

Posted 25 мая 2022,, 20:22
Published 25 мая 2022,, 20:22
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Об этом NEWS.ru узнал от начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина. По мнению эксперта, 30 дней спустя после объявления технического дефолта России могут объявить уже дефолт настоящий. Это стало известно после сообщения об отказе Министерства финансов США продлить лицензию РФ на обслуживание внешнего долга.
Карпунин подчеркнул: Россия располагает всеми возможностями и средствами для обслуживания долга. Однако использовать их наша страна не может по независящим от нее причинам. Ситуация была охарактеризована финансистом, как нестандартная.
Ближайшие выплаты по облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах (73,3 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро соответственно) Минфин РФ успел провести заранее. Следующий платеж ожидается 23 июня.
Впрочем, Карпунин заверил: в случае дефолта Россия вряд ли потеряет много в плане возможности внешних заимствований, которые ей и так недоступны. Ничего принципиально нового в экономику РФ дефолт не принесет.