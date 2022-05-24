nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени открылся исследовательский центр компании «НОВАТЭК»

24 мая 10:37
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
После торжественной церемонии открытия лабораторно-исследовательского центра Александр Моор и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон осмотрели часть лабораторий, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Центр включает в себя 7 лабораторий – по комплексному исследованию керна, флюидов, буровых и тампонажных растворов, жидкостей и пропантов для проведения гидроразрывов пласта, исследованию многомерзлых грунтов, лабораторию надежности нефтегазового промысла и лабораторию экологического мониторинга.

Площадь исследовательского центра, в котором уже создано около двухсот высокотехнологичных рабочих мест с достойной оплатой труда, составляет 13,5 тысячи квадратных метров. В его состав входят хранилище керна и склад лабораторных образцов.

Среди оборудования центра есть уникальные установки, не имеющие аналогов в России. Масштабный инвестпроект реализован при поддержке правительства Тюменской области.

«НОВАТЭК – надежный партнер Тюменской области, активно инвестирующий в развитие интеллектуального капитала региона. По инициативе компании в 2015 году в тюменских средних школах открылись первые корпоративные классы, ставшие для наших юных земляков важной ступенью на пути к будущей профессии. Первые выпускники уже пришли на производство.

Подобный формат обучения становится все более востребованным. Расширение передового отраслевого научного центра в Тюмени активизирует деятельность промышленного кластера, упрочит стратегическое значение региона в развитии нефтегазовой отрасли и будет способствовать решению актуальных задач в сфере импортозамещения», - подчеркнули в пресс-служба губернатора Тюменской области.

#Новости#Олеся Рындо#Технологии
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20