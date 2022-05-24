В Тюмени открылся исследовательский центр компании «НОВАТЭК»

Центр включает в себя 7 лабораторий – по комплексному исследованию керна, флюидов, буровых и тампонажных растворов, жидкостей и пропантов для проведения гидроразрывов пласта, исследованию многомерзлых грунтов, лабораторию надежности нефтегазового промысла и лабораторию экологического мониторинга.
Площадь исследовательского центра, в котором уже создано около двухсот высокотехнологичных рабочих мест с достойной оплатой труда, составляет 13,5 тысячи квадратных метров. В его состав входят хранилище керна и склад лабораторных образцов.
Среди оборудования центра есть уникальные установки, не имеющие аналогов в России. Масштабный инвестпроект реализован при поддержке правительства Тюменской области.
«НОВАТЭК – надежный партнер Тюменской области, активно инвестирующий в развитие интеллектуального капитала региона. По инициативе компании в 2015 году в тюменских средних школах открылись первые корпоративные классы, ставшие для наших юных земляков важной ступенью на пути к будущей профессии. Первые выпускники уже пришли на производство.
Подобный формат обучения становится все более востребованным. Расширение передового отраслевого научного центра в Тюмени активизирует деятельность промышленного кластера, упрочит стратегическое значение региона в развитии нефтегазовой отрасли и будет способствовать решению актуальных задач в сфере импортозамещения», - подчеркнули в пресс-служба губернатора Тюменской области.