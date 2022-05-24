В Тюмени открылся исследовательский центр компании «НОВАТЭК»

«НОВАТЭК – надежный партнер Тюменской области, активно инвестирующий в развитие интеллектуального капитала региона. По инициативе компании в 2015 году в тюменских средних школах открылись первые корпоративные классы, ставшие для наших юных земляков важной ступенью на пути к будущей профессии. Первые выпускники уже пришли на производство.