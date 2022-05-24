Тюменская область отмечает День славянской письменности и культуры

Кроме того в этом году конференция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I, 435-летию со дня основания города Тобольска, 250-летию государственного деятеля, сибирского губернатора М.М. Сперанского и 160-летию выдающегося русского реформатора П.А. Столыпина.В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, зампредседателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.