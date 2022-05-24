Тюменская область отмечает День славянской письменности и культуры

На площадке тюменского ДК «Нефтяник» стартовала научно-практическая конференция «Православные истоки славянской письменности и культуры», посвященная памяти создателей славянской азбуки Кириллу и Мефодию. О мероприятии рассказали в Комитете по делам национальностей Тюменской области.
Кроме того в этом году конференция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I, 435-летию со дня основания города Тобольска, 250-летию государственного деятеля, сибирского губернатора М.М. Сперанского и 160-летию выдающегося русского реформатора П.А. Столыпина.В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, зампредседателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
Также с докладами выступили писатели и ученые.Днем ранее в Ишиме в рамках всероссийской научно-практической конференции XV Кирилло-Мефодиевские чтения представители Ишимской епархии, филологи, преподаватели вузов, учителя, студенты из нескольких регионов обсудили место человека в пространстве православной культуры.
Мероприятия, посвященные славянской культуры, прошли еще и в научной библиотеке им. Менделеева и в воскресных школах региона.
Напомним, что в Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года государственная поддержка и защита культуры и языков народов нашей страны отнесена к числу основных принципов государственной национальной политики.