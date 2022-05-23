«Нужны обоснования»: Депутат Буцкая — о предоставлении отцам оплачиваемых отпусков

Posted 23 мая 2022,, 13:28
Published 23 мая 2022,, 13:28
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Статьей 128 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) регламентировано, что при появлении в семье ребенка сотрудник вправе рассчитывать на отпуск за свой счет. Речь идет о периоде до пяти календарных дней, пишет NEWS.ru. По словам парламентария Татьяны Буцкой, любой вид господдержки семей является хорошей инициативой, но в данном случае есть необходимость в обоснованиях.
«Я за то, чтобы папа постоянно присутствовал рядом с женщиной, когда рождается ребенок. Я была основоположником движения открытых родительных домов, когда родители вместе приходили, выбирали родильный дом, дальше — партнерские роды, когда папа всегда рядом, — констатировала депутат. — В роддомах реализовали для детей рожденных методом кесарева сечения: после осмотра родившегося ребенка выносят и кладут к папе на грудь, потому что это тепло, это папин запах, семейная флора и зарождение в папе родительских чувств».
Однако, здесь возникают вопросы. К примеру, почему отпуск составляет именно пять дней. В ряде стран мужчинам предоставляют неделю или две. При рождении малыша для родителей все ново, и многое им непонятно. Уход за новорожденным поначалу — всегда достаточно сложный период, а потому дополнительные руки, безусловно, нужны.
Если ТК РФ предусматривает возможность предоставления работнику неоплачиваемого отпуска, то, значит, необходимость в нем есть не в каждой ситуации. В случае возникновения каких-либо экстренных обстоятельств человек не выходит на работу официально. Если же в законодательстве пропишут оплачиваемый отпуск, то отцы в любых ситуациях будут на таковых настаивать, убеждена Буцкая.
«Но тогда встает вопрос, почему пять? Мама может все эти пять дней лежать после кесарева в роддоме, у нее и малыша будет все хорошо, и папа будет вечером привозить, условно, подгузники», — подытожила официальный представитель Госдумы.
Напомним, руководитель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина инициировала ранее разработку законопроекта, ориентированного на оказание помощи молодым семьям, столкнувшимся с жилищными проблемами. Этим займутся члены рабочей группы, которую сформируют скоро в профильном комитете, резюмировала Останина.