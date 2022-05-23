«Нужны обоснования»: Депутат Буцкая — о предоставлении отцам оплачиваемых отпусков

«Я за то, чтобы папа постоянно присутствовал рядом с женщиной, когда рождается ребенок. Я была основоположником движения открытых родительных домов, когда родители вместе приходили, выбирали родильный дом, дальше — партнерские роды, когда папа всегда рядом, — констатировала депутат. — В роддомах реализовали для детей рожденных методом кесарева сечения: после осмотра родившегося ребенка выносят и кладут к папе на грудь, потому что это тепло, это папин запах, семейная флора и зарождение в папе родительских чувств».