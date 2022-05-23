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На Ямале обнаружили новые залежи нефти

23 мая 10:19
Фото: https://pixabay.com/
В Ямало-Ненецком автономном округе на Средне-Итурском месторождении обнаружили большие запасы нефти. В пресс-службе региона сообщили, что геологам удалось обнаружить залежь после детального анализа полученных данных сейсморазведки. На сегодняшний день запасы "черного золота" специалисты оценивают в 1 миллион тонн.

Нефтяники планируют пробурить еще шесть скважин. Также потенциально богатыми залежами для разработки эксперты считают месторождения на Карамовском и Холмогорском. В скором времени они будут изучены.

Как неоднократно отмечал губернатор Дмитрий Артюхов, Ямал имеет уникальную ресурсную базу. А обнаруженные залежи увеличат как возможности региона, так и потенциал всей страны.

К слову, в 2021 году нефтегазовые компании значительно снизили инвестиции в такое направление, как разведочное бурение. Из-за сокращения прирост запасов углеводородов в мире сократился до самого низкого объема с 2008 года. В России, тем временем, было открыто гигантское газоконденсатное месторождение на полуострове Таймыр с запасами более 1 миллиарда баррелей нефти. В прошлом году это открытие стало самым крупным в мире.

#Новости#Олеся Рындо#Экономика
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