На Ямале обнаружили новые залежи нефти

К слову, в 2021 году нефтегазовые компании значительно снизили инвестиции в такое направление, как разведочное бурение. Из-за сокращения прирост запасов углеводородов в мире сократился до самого низкого объема с 2008 года. В России, тем временем, было открыто гигантское газоконденсатное месторождение на полуострове Таймыр с запасами более 1 миллиарда баррелей нефти. В прошлом году это открытие стало самым крупным в мире.