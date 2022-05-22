nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В школах Тюмени прошли занятия по ПДД

22 мая 11:53
Фото: Правительство Тюменской области
В образовательных учреждениях Тюменской области стартовало Комплексное мероприятие по обеспечению безопасности детей на дорогах «Внимание – дети!». В рамках мероприятий, которые продлятся до середины июня, автоинспекторы проведут для школьников уроки по правилам ПДД, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для учеников начальных классов будут организованы пешеходные экскурсии, а старшеклассникам расскажут об ответственности за нарушение правил дорожного движения и езду без водительских прав на любых видах транспорта.

Родителей также не оставят без внимания. На федеральных и региональных трассах автоинспекторы проконтролируют соблюдение правил перевозки детей в автомобилях. В населенных пунктах для юных пешеходов пройдут мероприятия с участием волонтеров, представителей органов власти, «родительских патрулей».

По данным управления ГИБДД по Тюменской области, с начала года в регионе произошло 90 ДТП с участием детей - на 19 случаев меньше, чем в прошлом году. Двое детей погибли и 103 получили ранения разной сложности.

Отметим, в Тюменской области мероприятия по снижению смертности на дорогах проходят регулярно, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25