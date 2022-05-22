В школах Тюмени прошли занятия по ПДД

Для учеников начальных классов будут организованы пешеходные экскурсии, а старшеклассникам расскажут об ответственности за нарушение правил дорожного движения и езду без водительских прав на любых видах транспорта.
Родителей также не оставят без внимания. На федеральных и региональных трассах автоинспекторы проконтролируют соблюдение правил перевозки детей в автомобилях. В населенных пунктах для юных пешеходов пройдут мероприятия с участием волонтеров, представителей органов власти, «родительских патрулей».
По данным управления ГИБДД по Тюменской области, с начала года в регионе произошло 90 ДТП с участием детей - на 19 случаев меньше, чем в прошлом году. Двое детей погибли и 103 получили ранения разной сложности.
Отметим, в Тюменской области мероприятия по снижению смертности на дорогах проходят регулярно, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.