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В Тобольске появилось новое место притяжения туристов — перевернутый дом

20 мая 05:53
Фото: Правительство Тюменской области
Необычное здание построили в сквере Александра Михайлова. Автор проекта — предприниматель Елена Пушкарева, прошедшая обучение в школе социального предпринимательства при поддержке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Дизайн разработан крупнейшей российской компанией, которая производит музеи-аттракционы.

По словам тоболячки, перевернутый дом — это не только нестандартный арт-объект, но и настоящий квест. Здесь будет интересно как детям, так и взрослым.

К слову, перевернутые дома есть практически во всех крупных городах мира и России. Самый большой и необычный музей-аттракцион построен в Новосибирске.

В Тобольском перевернутом доме - два этажа. На первом будет работать кофейня-библиотек, на втором - весь интерьер расположен вверх ногами, что создает иллюзию параллельных миров.

Открытие необычного музея запланировано на 1 июня.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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