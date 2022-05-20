В Тобольске появилось новое место притяжения туристов — перевернутый дом

Дизайн разработан крупнейшей российской компанией, которая производит музеи-аттракционы.
По словам тоболячки, перевернутый дом — это не только нестандартный арт-объект, но и настоящий квест. Здесь будет интересно как детям, так и взрослым.
К слову, перевернутые дома есть практически во всех крупных городах мира и России. Самый большой и необычный музей-аттракцион построен в Новосибирске.
В Тобольском перевернутом доме - два этажа. На первом будет работать кофейня-библиотек, на втором - весь интерьер расположен вверх ногами, что создает иллюзию параллельных миров.
Открытие необычного музея запланировано на 1 июня.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».