В Тобольске мужчина избил прохожего, который не услышал просьбу дать сигарету

Полицейские задержали 24-летнего молодого человека, который признал свою вину. Он рассказал, что утром возвращался домой из гостей, и по пути окрикнул прохожего, чтобы попросить у него сигарету. Мужчина не откликнулся и тогда злоумышленник повалил его на землю и начал его избивать.