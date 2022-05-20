В Тобольске мужчина избил прохожего, который не услышал просьбу дать сигарету

Posted 20 мая 2022,, 13:18
Published 20 мая 2022,, 13:18
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Тюмень», по словам потерпевшего, он направлялся на работу в наушниках, как вдруг на него со спины накинулся парень, повалил на землю и стал избивать ногами.
Полицейские задержали 24-летнего молодого человека, который признал свою вину. Он рассказал, что утром возвращался домой из гостей, и по пути окрикнул прохожего, чтобы попросить у него сигарету. Мужчина не откликнулся и тогда злоумышленник повалил его на землю и начал его избивать.
Подозреваемый сейчас не имеет право покидать город и должен соблюдать надлежащее поведение. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит до трех лет колонии.