IX Забайкальский международный кинофестиваль будет проходить в Чите

В список приглашенных гостей фестиваля попали: Александр Михайлов, Дмитрий Харатьян, Сергей Пускепалис, Нонна Гришаева, Екатерина Шпица, Анна Ардова и многие другие всенародно любимые артисты, актеры и режиссеры. С четверга по воскресенье на главных экранах города киноманы могут увидеть лучшие фильмы нашего времени, в том числе и несколько премьер. При этом зрители получат возможность пообщаться с создателями фильмов и актерами.