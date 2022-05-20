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IX Забайкальский международный кинофестиваль будет проходить в Чите

20 мая 06:26
Фото: pxhere.com
IX Забайкальский международный кинофестиваль будет проходить в Чите с 26 по 29 мая. Данное мероприятие станет единственным международным кинофестивалем в нашей стране весной 2022 года. Другие крупные фестивали, включая такие известные, как Московский и «Кинотавр», ранее пришлось перенести.

Одно из наиболее популярных культурных событий два года подряд отменялось из-за ковидных ограничений. Поэтому забайкальцы крайне рады его возвращению сейчас, а организаторы стараются сделать этот праздник максимально интересным и запоминающимся, пишет newstracker.ru.

В список приглашенных гостей фестиваля попали: Александр Михайлов, Дмитрий Харатьян, Сергей Пускепалис, Нонна Гришаева, Екатерина Шпица, Анна Ардова и многие другие всенародно любимые артисты, актеры и режиссеры. С четверга по воскресенье на главных экранах города киноманы могут увидеть лучшие фильмы нашего времени, в том числе и несколько премьер. При этом зрители получат возможность пообщаться с создателями фильмов и актерами.

IX Забайкальский международный кинофестиваль планирует соблюдать традиции, сложившиеся в прошлые годы. Несмотря на реалии современного мира, мероприятие будет поддерживать свой международный статус. В конкурсную программу вошли кинокартины из страны Восходящего солнца, Франции, КНР, Грузии и совместный турецко-иранский фильм.

Кроме демонстрации фильмов, жителей Забайкалья ожидают мастер-классы, творческие встречи со звездами кинематографа, спектакли и традиционные конкурсы короткометражных фильмов и сценариев.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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