IX Забайкальский международный кинофестиваль будет проходить в Чите

Одно из наиболее популярных культурных событий два года подряд отменялось из-за ковидных ограничений. Поэтому забайкальцы крайне рады его возвращению сейчас, а организаторы стараются сделать этот праздник максимально интересным и запоминающимся, пишет newstracker.ru.
В список приглашенных гостей фестиваля попали: Александр Михайлов, Дмитрий Харатьян, Сергей Пускепалис, Нонна Гришаева, Екатерина Шпица, Анна Ардова и многие другие всенародно любимые артисты, актеры и режиссеры. С четверга по воскресенье на главных экранах города киноманы могут увидеть лучшие фильмы нашего времени, в том числе и несколько премьер. При этом зрители получат возможность пообщаться с создателями фильмов и актерами.
IX Забайкальский международный кинофестиваль планирует соблюдать традиции, сложившиеся в прошлые годы. Несмотря на реалии современного мира, мероприятие будет поддерживать свой международный статус. В конкурсную программу вошли кинокартины из страны Восходящего солнца, Франции, КНР, Грузии и совместный турецко-иранский фильм.
Кроме демонстрации фильмов, жителей Забайкалья ожидают мастер-классы, творческие встречи со звездами кинематографа, спектакли и традиционные конкурсы короткометражных фильмов и сценариев.