nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 мая 2022,, 11:06

Published 20 мая 2022,, 11:06

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эколог Артеменко рассказал о самых благоприятных для проживания районах Тюмени

20 мая 2022, 11:06
Доцент кафедры экологии и генетики Института биологии ТюмГУ Сергей Артеменко назвал районы Тюменской области, в которых наиболее благоприятная экологическая ситуация.

Как сообщает «КП-Тюмень», по словам специалиста, по сравнению с многими другими городами РФ, в Тюмени ситуация с экологией неплохая, хотя в целом по региону динамика состояния окружающей среды неоднозначна.

Артеменко рассказал, что наиболее благоприятными по экологии районами стали те, которые застроились не так давно, в частности Лесобаза, Гилевская роща и ЖК ДОК.

Он также отметил, что всегда экологичнее жить за городом.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Сегодня, 07:24
Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы
Сегодня, 07:33
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Сегодня, 04:17
От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?
Сегодня, 01:28
«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам
Сегодня, 09:14
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Сегодня, 02:28