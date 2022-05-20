Эколог Артеменко рассказал о самых благоприятных для проживания районах Тюмени

Posted 20 мая 2022,, 11:06
Published 20 мая 2022,, 11:06
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Тюмень», по словам специалиста, по сравнению с многими другими городами РФ, в Тюмени ситуация с экологией неплохая, хотя в целом по региону динамика состояния окружающей среды неоднозначна.
Артеменко рассказал, что наиболее благоприятными по экологии районами стали те, которые застроились не так давно, в частности Лесобаза, Гилевская роща и ЖК ДОК.
Он также отметил, что всегда экологичнее жить за городом.