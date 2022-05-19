В Тюмени пройдет фестиваль фермерской еды «Своё»

Авторские сыры, мед, мясо, рыбу, овощи, ягоды, продукцию по семейным рецептам и многое другое на одной площадке представят сразу 100 производителей Тюменской области.
В первую очередь это хозяйства, продукция которых любима местными потребителями, но не всегда выходит в широкую торговлю. Подобный формат праздника наглядно покажет, насколько широк ассортимент фермерской продукции, производимой в регионе, позволит познакомиться с уникальными вкусами, узнать, как можно приобретать продукцию на постоянной основе, и отдохнуть на празднике.
«Формат подачи уникальный, потому что большое количество разного рода производителей смогут презентовать свою продукцию. Также мы постараемся пригласить фермеров из Югры и Ямала. Обязательно сделаем биржу контактов, где производители смогут найти партнеров — рестораторов и предпринимателей, у которых есть магазины у дома», — отметил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.
«Проведение фестиваля планируется на площади 400-летия Тюмени в формате семейного праздника. Гости фестиваля также смогут поучаствовать в различных мастер-классах мастеров прикладного творчества, сделать памятные фотографии в уникальных фотозонах, отдохнуть в фудкортах и насладиться выступлениями творческих коллективов, а для юных посетителей фестиваля будет организована детская зона.
Фермерский фестиваль «Своё» — это, в первую очередь, ярмарка продукции от небольших фермерских хозяйств. В прошлом году более 350 000 человек посетили мероприятия в 5 регионах. Это настоящий городской семейный праздник», —добавили в пресс-службе Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.