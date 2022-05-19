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В Тюмени пройдет фестиваль фермерской еды «Своё»

19 мая 08:28
Фото: Департамент АПК ТО
В Тюмени пройдет масштабный фестиваль «Своё». Этот федеральный проект проходит с 2017 года в разных городах страны. В Тюмени его проведут впервые, сообщает пресс-служба Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

Авторские сыры, мед, мясо, рыбу, овощи, ягоды, продукцию по семейным рецептам и многое другое на одной площадке представят сразу 100 производителей Тюменской области.

В первую очередь это хозяйства, продукция которых любима местными потребителями, но не всегда выходит в широкую торговлю. Подобный формат праздника наглядно покажет, насколько широк ассортимент фермерской продукции, производимой в регионе, позволит познакомиться с уникальными вкусами, узнать, как можно приобретать продукцию на постоянной основе, и отдохнуть на празднике.

«Формат подачи уникальный, потому что большое количество разного рода производителей смогут презентовать свою продукцию. Также мы постараемся пригласить фермеров из Югры и Ямала. Обязательно сделаем биржу контактов, где производители смогут найти партнеров — рестораторов и предпринимателей, у которых есть магазины у дома», — отметил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

«Проведение фестиваля планируется на площади 400-летия Тюмени в формате семейного праздника. Гости фестиваля также смогут поучаствовать в различных мастер-классах мастеров прикладного творчества, сделать памятные фотографии в уникальных фотозонах, отдохнуть в фудкортах и насладиться выступлениями творческих коллективов, а для юных посетителей фестиваля будет организована детская зона.

Фермерский фестиваль «Своё» — это, в первую очередь, ярмарка продукции от небольших фермерских хозяйств. В прошлом году более 350 000 человек посетили мероприятия в 5 регионах. Это настоящий городской семейный праздник», —добавили в пресс-службе Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

#Новости#Олеся Рындо#Экономика
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