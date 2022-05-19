В Тюмени пройдет фестиваль фермерской еды «Своё»

В первую очередь это хозяйства, продукция которых любима местными потребителями, но не всегда выходит в широкую торговлю. Подобный формат праздника наглядно покажет, насколько широк ассортимент фермерской продукции, производимой в регионе, позволит познакомиться с уникальными вкусами, узнать, как можно приобретать продукцию на постоянной основе, и отдохнуть на празднике.