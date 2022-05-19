Тюменские инженеры стали лауреатами Всероссийского профессионального конкурса

О высоком профессионализме тюменских инженеров сообщил главе региона Александру Моору вице-президент Российского союза научных и инженерных общественных объединений Сергей Друкаренко.
Более того, Российский союз научных и инженерных общественных объединений надеется наладить сотрудничество с Тюменской областю в сфере реализации задач научно-технологического развития. Предложение об этом озвучено в письме Сергея Друкаренко, которое он направил губернатору региона.
«Тюменская область поддерживает идею этого проекта. Он решает важные практические и стратегические задачи. Позволяет выявлять и тиражировать передовой опыт, стимулировать творческую и исследовательскую инициативу, повышать уровень образования и популяризировать инженерные специальности», отметил Александр Моор.
Тюменские специалисты неоднократно успешно подтверждали свои компетенции на конкурсах самого разного уровня и сложности. Недавно таким профессионалам стала преподаватель клинических дисциплин Ольга Важенина, выиграв областной турнир федерального конкурса.