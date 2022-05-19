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Тюменские инженеры стали лауреатами Всероссийского профессионального конкурса

19 мая 13:03
Фото: Правительство Тюменской области
Три специалиста тюменских предприятий в числе победителей XXII Всероссийского конкурса «Инженер года — 2021». Об этом сегодня, 19 мая, рассказали в пресс-службе губернатора региона.

О высоком профессионализме тюменских инженеров сообщил главе региона Александру Моору вице-президент Российского союза научных и инженерных общественных объединений Сергей Друкаренко.

Более того, Российский союз научных и инженерных общественных объединений надеется наладить сотрудничество с Тюменской областю в сфере реализации задач научно-технологического развития. Предложение об этом озвучено в письме Сергея Друкаренко, которое он направил губернатору региона.

«Тюменская область поддерживает идею этого проекта. Он решает важные практические и стратегические задачи. Позволяет выявлять и тиражировать передовой опыт, стимулировать творческую и исследовательскую инициативу, повышать уровень образования и популяризировать инженерные специальности», отметил Александр Моор.

Тюменские специалисты неоднократно успешно подтверждали свои компетенции на конкурсах самого разного уровня и сложности. Недавно таким профессионалам стала преподаватель клинических дисциплин Ольга Важенина, выиграв областной турнир федерального конкурса.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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