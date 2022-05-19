Около 250 детей отдохнут в лагерях Тюменской области

По словам руководителя департамента социального развития Дмитрия Грамотина, в области в 2022 году увеличено число мест в организациях отдыха детей для ребят школьного возраста, которые могут отдохнуть и улучшить здоровье.
«Вместе с тем охват всеми видами летней занятости юных жителей Тюменской области остается на прежнем стабильном уровне — 96% детей», отметил глава профильного ведомства.
Тюменские лагеря и санатории примут также детей из Донбасса, при этом количество мест для тюменских ребят сокращено не будет.
Также ранее стало известно, что в Тюменской области летом 2022 года смогут отдохнуть еще больше детей из соседнего региона — Ямала.
К слову, в прошлом году на базах детских оздоровительных учреждений Тюменской области отдохнули порядка 206 тысяч ребят. Расходы на организацию детского летнего отдыха и оздоровления в 2021 году превысили 1,1 млрд рублей.