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Около 250 детей отдохнут в лагерях Тюменской области

19 мая 12:23
Фото: pexels.com
Этим летом в Тюменской области отдых и оздоровление смогут пройти около 250 тыс. детей. Об этом рассказали в информационном центре регионального правительства.

По словам руководителя департамента социального развития Дмитрия Грамотина, в области в 2022 году увеличено число мест в организациях отдыха детей для ребят школьного возраста, которые могут отдохнуть и улучшить здоровье.

«Вместе с тем охват всеми видами летней занятости юных жителей Тюменской области остается на прежнем стабильном уровне — 96% детей», отметил глава профильного ведомства.

Тюменские лагеря и санатории примут также детей из Донбасса, при этом количество мест для тюменских ребят сокращено не будет.

Также ранее стало известно, что в Тюменской области летом 2022 года смогут отдохнуть еще больше детей из соседнего региона — Ямала.

К слову, в прошлом году на базах детских оздоровительных учреждений Тюменской области отдохнули порядка 206 тысяч ребят. Расходы на организацию детского летнего отдыха и оздоровления в 2021 году превысили 1,1 млрд рублей.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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