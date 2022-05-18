Психолог рассказала, что делать, если ребенок боится темноты

«Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять ребенка одного в темной комнате, если он испытывает страх. Помимо этого, нужно читать добрые сказки перед сном. Родителям желательно видеть, какой контент потребляет ребенок в различных соцсетях. Необходимо, чтобы ребенок не смотрел на сцены насилия. Если страх темноты у вас, то нужно хорошо перед сном прогуляться», — подчеркнула Хадарцева.