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Posted 18 мая 2022,, 16:52

Published 18 мая 2022,, 16:52

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Психолог рассказала, что делать, если ребенок боится темноты

18 мая 2022, 16:52
Психолог Юлия Хадарцева рассказала, что каждый ребенок в возрасте от трех до семи лет предрасположен к боязни темноты. По ее мнению, это связано с боязнью неизвестности, поскольку в темноте человек не видит предметов, на которые обычно «опирается» в пространстве.

По словам специалиста, эта фобия передалась людям от предков, опасавшихся, что ночью «на них нападут и лишат жизни». Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт отметила, что за детской боязнью темноты могут стоять пережитые эмоциональные потрясения и стрессы. Ребенок мог сидеть в темной комнате в качестве наказания, либо перенял страхи тревожных родителей, которые испытывали те же переживания в своем детстве, добавила она.

«Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять ребенка одного в темной комнате, если он испытывает страх. Помимо этого, нужно читать добрые сказки перед сном. Родителям желательно видеть, какой контент потребляет ребенок в различных соцсетях. Необходимо, чтобы ребенок не смотрел на сцены насилия. Если страх темноты у вас, то нужно хорошо перед сном прогуляться», — подчеркнула Хадарцева.

Кроме того, Хадарцева отметила необходимость занятий спортом, поскольку уставший человек «никакой темноты уже не боится». Однако, что если человек все же оказался в темном помещении и его настиг приступ никтофобии, то необходимо «проделать аналогичные действия, как и в случае с панической атакой».

«Надо сосредоточиться на своем дыхании, почувствовать пол под своими ногами, осознать, что вы живы и ничего страшного с вами не произойдет. Постепенно приходите к пониманию, что с вами все в порядке», — подытожила специалист.

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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