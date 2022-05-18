Психолог рассказала, что делать, если ребенок боится темноты

Posted 18 мая 2022,, 16:52
Published 18 мая 2022,, 16:52
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам специалиста, эта фобия передалась людям от предков, опасавшихся, что ночью «на них нападут и лишат жизни». Об этом пишет NEWS.ru.
Эксперт отметила, что за детской боязнью темноты могут стоять пережитые эмоциональные потрясения и стрессы. Ребенок мог сидеть в темной комнате в качестве наказания, либо перенял страхи тревожных родителей, которые испытывали те же переживания в своем детстве, добавила она.
«Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять ребенка одного в темной комнате, если он испытывает страх. Помимо этого, нужно читать добрые сказки перед сном. Родителям желательно видеть, какой контент потребляет ребенок в различных соцсетях. Необходимо, чтобы ребенок не смотрел на сцены насилия. Если страх темноты у вас, то нужно хорошо перед сном прогуляться», — подчеркнула Хадарцева.
Кроме того, Хадарцева отметила необходимость занятий спортом, поскольку уставший человек «никакой темноты уже не боится». Однако, что если человек все же оказался в темном помещении и его настиг приступ никтофобии, то необходимо «проделать аналогичные действия, как и в случае с панической атакой».
«Надо сосредоточиться на своем дыхании, почувствовать пол под своими ногами, осознать, что вы живы и ничего страшного с вами не произойдет. Постепенно приходите к пониманию, что с вами все в порядке», — подытожила специалист.