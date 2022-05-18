«Мастером года» в Тюменской области стала преподаватель клинических дисциплин

По итогам испытаний Ольга Важенина стала сертифицированным экспертом демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills компетенция: 41 Медицинский и социальный уход. Но это не первая профессиональная победа тюменки — в прошлом году онас стала дипломантом 3 степени IX Всероссийского конкурса «100 лучших методических разработок России-2021» и заняла первое место Регионального конкурса «Профессиональный стандарт педагога». В 2009 год преподаватель получила стипендию губернатора Тюменской области.