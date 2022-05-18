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«Мастером года» в Тюменской области стала преподаватель клинических дисциплин

18 мая 11:23
Фото: Правительство Тюменской области
По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» победу одержала Ольга Важенина — преподаватель клинических дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области.

В первом отборочном региональном этапе конкурса приняли участие 39 мастеров производственного обучения и преподавателей из 9 профессиональных образовательных организаций. Все они должны были выполнить три задания:

  • «Я — мастер», публичный доклад;
  • «Открытый мастер-класс», учебное занятие с группой обучающихся;
  • «Влюбить в профессию», демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций по формированию мотивации выбора профессии в нестандартной обстановке.

По итогам испытаний Ольга Важенина стала сертифицированным экспертом демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills компетенция: 41 Медицинский и социальный уход. Но это не первая профессиональная победа тюменки — в прошлом году онас стала дипломантом 3 степени IX Всероссийского конкурса «100 лучших методических разработок России-2021» и заняла первое место Регионального конкурса «Профессиональный стандарт педагога». В 2009 год преподаватель получила стипендию губернатора Тюменской области.

Теперь Ольге Александровне предстоит пройти испытания третьего этапа Всероссийского конкурса «Мастер года», которые пройдут в сентябре.

Напомним, Всероссийский конкурс «Мастер года» стартовал 2021 году и сразу на него заявились свыше тысячи специалистов со всех уголков страны. Его цель — формирование и развитие кадрового потенциала системы СПО, выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогов.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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