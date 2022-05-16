Ян Хайцеэр: Возрождение выпуска автомобилей “Москвич” – утопия

Posted 16 мая 2022,, 19:23
Published 16 мая 2022,, 19:23
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге о намерении московской администрации взять на баланс завод французского автогиганта Renault. Цель – сохранение рабочих мест и выпуск машин под историческим брендом “Москвич”, пишет NEWS.ru.
Собянин подчеркнул, что французы имеют право закрыть свой завод, но мэрия столицы не может допустить, чтобы без работы остался многотысячный коллектив.
Московский градоначальник заявил, что в планах сохранение большего числа рабочих мест. Также он рассказал, что партнером завода выступит КамАЗ.
В то же время вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что классические “Москвичи” не выпускаются уже 15 лет. Соответственно, возродить их производство невозможно, прежде всего из-за нехватки комплектующих. Кроме того, по словам эксперта, эти машины не соответствуют требованиям Таможенного союза к колесным транспортным средствам.
Хайцеэр предположил, что Москва будет негласно искать пути сотрудничества с Китаем и концерном Renault.
Что касается российского автопрома, то Хайцеэр назвал отечественные машины “постоянно ломавшимися конструкторами”.