Ян Хайцеэр: Возрождение выпуска автомобилей “Москвич” – утопия

В то же время вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что классические “Москвичи” не выпускаются уже 15 лет. Соответственно, возродить их производство невозможно, прежде всего из-за нехватки комплектующих. Кроме того, по словам эксперта, эти машины не соответствуют требованиям Таможенного союза к колесным транспортным средствам.