nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменских бабушек научили распознавать мошенников

16 мая 12:30
Фото: Правительство Тюменской области
Спецволонтеры проекта «Бабушки особого назначения» прошли обучение по видам мошенничества и научились распознавать аферистов, на какой бы площадке они не работали, будь то сайт бесплатных объявлений или колл-центр службы безопасности банка, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Обучение прошло на базе партнера проекта — банка ВТБ. Эксперт рассказал слушателям, какие технологии и уловки чаще всего используют злоумышленники и как защитить себя от их манипуляций.

«Нам кажется, что нас-то точно не обманут. А начав разговаривать, уже готовы передать информацию о своей карте. Главное — остановиться на первом этапе и обратиться в банк. Это не последнее занятие на базе партнера проекта. В июне планируется провести встречу в отделении ВТБ на еще одну актуальную тему, она будет анонсирована позже», пояснила волонтер Масхуда Давлетшина.

К слову, проект «Бабушки особого назначения» реализуется региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации совместно с тюменским региональным благотворительным фондом «Старшее поколение». В рамках проекта серебряные волонтеры проходят обучения по нескольким направлениям, помогающим тюменцам 55+ справиться с самыми разными обстоятельствами. Полученные знания тюменские бабушки применяют в жизни и распространяют среди земляков разных возрастов.

Проект реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества жизни людей старшего возраста.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25