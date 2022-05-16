Тюменских бабушек научили распознавать мошенников

Обучение прошло на базе партнера проекта — банка ВТБ. Эксперт рассказал слушателям, какие технологии и уловки чаще всего используют злоумышленники и как защитить себя от их манипуляций.
«Нам кажется, что нас-то точно не обманут. А начав разговаривать, уже готовы передать информацию о своей карте. Главное — остановиться на первом этапе и обратиться в банк. Это не последнее занятие на базе партнера проекта. В июне планируется провести встречу в отделении ВТБ на еще одну актуальную тему, она будет анонсирована позже», пояснила волонтер Масхуда Давлетшина.
К слову, проект «Бабушки особого назначения» реализуется региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации совместно с тюменским региональным благотворительным фондом «Старшее поколение». В рамках проекта серебряные волонтеры проходят обучения по нескольким направлениям, помогающим тюменцам 55+ справиться с самыми разными обстоятельствами. Полученные знания тюменские бабушки применяют в жизни и распространяют среди земляков разных возрастов.
Проект реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества жизни людей старшего возраста.