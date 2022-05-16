Тюменских бабушек научили распознавать мошенников

«Нам кажется, что нас-то точно не обманут. А начав разговаривать, уже готовы передать информацию о своей карте. Главное — остановиться на первом этапе и обратиться в банк. Это не последнее занятие на базе партнера проекта. В июне планируется провести встречу в отделении ВТБ на еще одну актуальную тему, она будет анонсирована позже», пояснила волонтер Масхуда Давлетшина.