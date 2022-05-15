Тюменские медики учат пациентов жить с диабетом

В медучреждении отметили, что сейчас чаще стали диагностировать диабет II типа, который прекрасно поддаётся коррекции и профилактике. В первую очередь таким пациентам нужно снизить вес и не поправляться в будущем. В 2022 году из 3652 человек, побывавших на приёме у эндокринолога, 750 поставлен диагноз ожирение.