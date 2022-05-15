Тюменские медики учат пациентов жить с диабетом

Сахарный диабет входит в тройку опасных для жизни заболеваний. Тем временем в настоящее время только в Тюменском районе проживает свыше 4,5 тысячи пациентов с диабетом, две трети из них — женщины.
«Современный человек больше ест, меньше двигается, а также находится в постоянном стрессе. Число пациентов с сахарным диабетом сложно точно подсчитать. Многие и не знают о своем заболевании, так как на начальных этапах оно протекает практически бессимптомно», пояснила врач-эндокринолог Динара Булатова.
В прошлом году в областной больнице прошло 125 занятий с пациентами, страдающими от диабета. Каждый из них получил персональные рекомендации по сахароснижающей терапии и самоконтролю. Также они проходят диспансеризацию, во время которой особое внимание уделяется глазам, почкам, сердцу и ногам.
В медучреждении отметили, что сейчас чаще стали диагностировать диабет II типа, который прекрасно поддаётся коррекции и профилактике. В первую очередь таким пациентам нужно снизить вес и не поправляться в будущем. В 2022 году из 3652 человек, побывавших на приёме у эндокринолога, 750 поставлен диагноз ожирение.
К слову, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».