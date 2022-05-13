nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пять новых электронных услуг доступны тюменцам на портале услуг

13 мая 10:56
Фото: Правительство Тюменской области
Всего для жителей Тюменской области уже доступно 230 электронных услуг. В этом году их перечень будет дополнен, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

В 2022 тюменцы могут направлять заявления в электронном виде по услугам:

Подать заявление в электронном виде на портале госуслуг можно в любое удобное время. Для этого нужна только авторизация на сайте.

С начала этого года жители Тюменской области через региональный портал госуслуг направили уже около 0,5 миллиона заявлений. Чаще всего они касались медицинской сферы, а именно записи на прием к врачу и регистрацию электронной медкарты.

Стоит отметить, что информационная инфраструктура в Тюменской области стремительно развивается. По итогам прошлого года регион занял шестое среди всех субъектов РФ по уровню достижения «цифровой зрелости».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25