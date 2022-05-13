Пять новых электронных услуг доступны тюменцам на портале услуг

В 2022 тюменцы могут направлять заявления в электронном виде по услугам:
Подать заявление в электронном виде на портале госуслуг можно в любое удобное время. Для этого нужна только авторизация на сайте.
С начала этого года жители Тюменской области через региональный портал госуслуг направили уже около 0,5 миллиона заявлений. Чаще всего они касались медицинской сферы, а именно записи на прием к врачу и регистрацию электронной медкарты.
Стоит отметить, что информационная инфраструктура в Тюменской области стремительно развивается. По итогам прошлого года регион занял шестое среди всех субъектов РФ по уровню достижения «цифровой зрелости».