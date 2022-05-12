Угольная промышленность России: тенденции, вызовы и роль компании «Сибантрацит»

Один из основных вызовов для угольной промышленности — это экологические вопросы, связанные с выбросами парниковых газов и загрязнением окружающей среды. Стремление к снижению выбросов и переход к более экологически чистым и эффективным технологиям становится все более актуальным в контексте мировых требований по устойчивому развитию.