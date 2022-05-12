На Ямале в 2022 году запланирован масштабный дорожный ремонт

Реконструкция пройдет как на участках трасс, так и в муниципалитетах. В целях качественного ремонта проводится закупка новой техники, а подрядчики используют современные технологии.
Новый транспорт уже поступает в автопарк и будет работать в десяти муниципалитетах северного округа − это Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск, Губкинский, Надымский, Шурышкарский, Ямальский, Тазовский, Пуровский и Красноселькупский районы.
В мае 2022 года глава ЯНАО Дмитрий Артюхов провел совещание, посвященное готовности подрядного комплекса. Его главными темами стали планы по ремонту и реконструкции автодорог, выполнение нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также вопросы, которые касаются обеспеченности подрядчиков необходимыми материалами и техникой.
Всего в этом сезоне планируется отремонтировать в общей сложности 173 километра автодорог. По словам Дмитрия Артюхова, модернизация дорожной сети остается одним из главных приоритетов в работе правительства ЯНАО.
«Мы полностью сохраняем планы и на нашей главной трассе, и в муниципалитетах. Для работ используются отечественные материалы, оборудованием наши подрядчики обеспечены. Поэтому отговорок быть не может — все должно быть сделано качественно и в срок. Будем внимательно за этим следить»,сказал губернатор.
Отметим, что теплая погода позволила открыть сезон дорожных работ раньше: уже в мае они шли и в муниципалитетах, и на ряде участков главной трассы Сургут — Салехард. По словам дорожников, наиболее сложным участком является Пуровск − Коротчаево. А самые масштабные работы будут проводиться на участке от границы округа в сторону Губкинского − всего 61 километр новой дороги. Построить ее планируют в течение двух лет.
Продолжается ремонт на участке Пурпе — Пуровск, где обновят 20 километров дорожного полотна. В этом сезоне планируется завершение реконструкции дороги на подъезде к селу Аксарка и ремонт моста на дороге Лабытнанги — Харп. Помимо ремонта дорог, на участке от границы округов ХМАО и ЯНАО до Губкинского подрядчики обустроят пять площадок для кратковременного отдыха водителей. Будут отремонтированы и 8 мостов.
Ход дорожных работ контролируется: ежедневно представители технадзора дорожной дирекции и независимые экспертные организации оценивают поступающий на строительные площадки материал, проверяют качество асфальтобетонной смеси и пристально следят за технологией выполнения работ.
Также к реконструкции и обновлению автодорог уже приступили в некоторых муниципалитетах ЯНАО. Как сообщила заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства округа Светлана Гиллих, к ремонту дорог подходят комплексно. Обновляется не только проезжая часть, но и тротуары, бордюры, обустраивается ливневка.
В Губкинском в этом году завершится ремонт моста через ручей Бара-Яха, будет обновлена улица Нефтяников, на которой расширят проезжую часть. В Ноябрьске капитальный ремонт проведут на улице Ленина: будет заменено дорожное полотно и сети тепловодоснабжения. Также в городе построят новую дорогу, которая свяжет улицы Гагарина и Высоцкого.
В Салехарде обновят больше 10 километров дорог, из которых 1,8 километра будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Это улицы Геологов, Патрикеева и Чупрова. Запланированы и работы на мосту через реку Шайтанка.
В Лабытнанги предстоит отремонтировать 10 километров дорог, из которых 8 километров — в рамках нацпроекта. Реконструкция ожидает дорожное полотно на улице Бованенко и дороге на подъезде к станции Обская. Завершат и реконструкцию на улице Гагарина, которая была начата два года назад, в 2020 году.
Больше 8 километров муниципальных дорог обновят в Новом Уренгое. Капитальный ремонт запланирован на проспекте Губкина, Центральной магистрали, улице Индустриальной. Завершат и работы по внутриквартальным проездам в микрорайоне Энтузиастов, на улице Надымская, Железнодорожная, и в микрорайоне Правобережный.
На Ямале продолжается практика применения современных российских технологий в ходе ремонта дорог. Так, в прошлом году новые технологии применялись в 85% государственных контрактов, заключенных на ремонт региональной дорожной сети, а в нынешнем сезоне это условие предусмотрено во всех контрактах.
В правительстве ЯНАО сообщили, что в ходе капитального ремонта участка Пуровск −Коротчаево автодороги Сургут − Салехард подрядчик будет применять стыковочную битумно-полимерную ленту «БРИТ», которая герметизируют швы в процессе укладки асфальта. Также она снижает водонасыщение асфальтобетона, предотвращая тем самым образование технологических трещин покрытия.
Во время капитального ремонта будет использоваться щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-16) высокой прочности. Технология успешно противостоит деформациям и дает более высокую устойчивость к образованиям колеи.
Еще среди новых технологий − полиэфирная георешетка, которая устраивается между слоями асфальтобетона дорожной одежды. Она позволяет предупредить деформацию дорожного полотна в местах интенсивного движения транспортных средств.
Применение новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения — это одно из условий реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это дает возможность предотвратить риск образования провалов, появления колеи и других дефектов. Благодаря современным материалам увеличивается срок службы дорожного покрытия.