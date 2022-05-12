На Ямале в 2022 году запланирован масштабный дорожный ремонт

Отметим, что теплая погода позволила открыть сезон дорожных работ раньше: уже в мае они шли и в муниципалитетах, и на ряде участков главной трассы Сургут — Салехард. По словам дорожников, наиболее сложным участком является Пуровск − Коротчаево. А самые масштабные работы будут проводиться на участке от границы округа в сторону Губкинского − всего 61 километр новой дороги. Построить ее планируют в течение двух лет.