В Тюмени 60 активных семей соревновались в рекордах

Тюменский проект «Семейные рекорды» подошел к завершению. Изначально на участие в нем заявилось 200 семей, 180 из них прошли оба этапа. В канун Дня Победы в «Олимпийской Ребячке» 60 самых активных семей проекта — 180 человек собрались на программе заезда выходного дня, сообщает региональный депсоцразвития.
В прошлом году ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» победила в конкурсе грантов губернатора Тюменской области с проектом «Семейные рекорды».
«Проект направлен на содействие интеграции современных практик здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья, улучшение психологического климата в семьях», пояснили в ведомстве.
Участниками проекта стали семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетные, семьи, члены которых переболели коронавирусом, а также семей медработников из «красной зоны».
На первом этапе в течение трех месяцев для родителей и детей провели дистанционные семинары с практиками здорового образа жизни, правильного питания, активного досуга и по улучшению психологического климата в семье.
Также в официальном паблике проекта во «ВКонтакте» выходили материалы о режиме дня, рациональном питании, ментальном здоровье, психологии отношении видео с домашними тренировками.
«Активная обратная связь, комментарии от участников и живое общение в группе показали востребованность и эффективность такого формата работы с семьями», отметили организаторы.
Второй этап прошел в очном режиме на базе филиала АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка».
Два дня семьи ставили свои рекорды в творческих и спортивных мероприятиях. Здесь же все это время были развернуты тематические площадки, на которых дети и их родители учились новым формам отдыха и тренировок. Кроме того, каждую семью-участника ждали подарки — «ЗОЖ-боксы» с фитнес-ковриком, эспандером, скакалкой и другим спортинвентарем. Также по итогам проекта выпущена методичка с советами по сохранению здоровья и создана онлайн-копилка с видеороликами.
В заключении участники проекта вместе прошлись в «Бессмертном полку». А завершился проект торжественным мероприятием с награждением рекордсменов.
Сегодня важным социальным приоритетом является благополучие и здоровье семьи. Опыт реализации семейных смен отдыха и оздоровления и смен для замещающих семей показал, что такая практика способствует улучшению психологического климата, у родителей повысился уровень знаний о нормах здорового образа жизни и психолого-педагогической компетентности.
В департамент соцразвития Тюменской области отметили, что семейное благополучие сейчас — основной социальный приоритет. Проект «Семейные рекорды» оказал положительный результат на тюменцев. Практика оказалась полезной как для детей, так и взрослых.