В Тюмени 60 активных семей соревновались в рекордах

Два дня семьи ставили свои рекорды в творческих и спортивных мероприятиях. Здесь же все это время были развернуты тематические площадки, на которых дети и их родители учились новым формам отдыха и тренировок. Кроме того, каждую семью-участника ждали подарки — «ЗОЖ-боксы» с фитнес-ковриком, эспандером, скакалкой и другим спортинвентарем. Также по итогам проекта выпущена методичка с советами по сохранению здоровья и создана онлайн-копилка с видеороликами.