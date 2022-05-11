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Большая бизнес-планёрка: в Тюмени пройдет форум для предпринимателей

11 мая 13:09
Фото: Правительство Тюменской области
Представителей бизнеса и заинтересованных специалистов приглашают принять участие в форуме, посвященного теме ведения бизнеса в 2022 году. Мероприятие пройдет в Тюмени 27 мая — в день Предпринимателя, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Форум проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предположительно мероприятия посетят порядка тысячи человек со всей области.

Основными площадками форума станут:

  • Ток-шоу «Тюменская область: бизнес-код региона»

Разговор с экспертами, руководством региона и бизнеса для обсуждения прогнозов и сценариев развития экономики страны в условиях санкций.

  • «Импортозамещение»

Инвестиционные идеи нового бизнеса, расширение и модернизация действующего.

  • «Самозанятые и креативные индустрии. Как сделать деньги на хобби»

Про инструменты для привлечения клиентов.

  • «Управление кадрами»

Командная работа, ресурсности руководителя компании, улучшение и оптимизация политики компаний в отношении персонала.

  • Сельское предпринимательство: взгляд в будущее.

Потенциал развития бизнеса в регионе, маркетинговый аспект взаимодействия сельского бизнеса и городского потребителя.

Кроме того, в рамках форума пройдут и другие образовательные мероприятия, неформальные ативности, нетворкинг и т. п.

Принять участие в форуме можно только после регистрации на тюменьфорум.рф.

В числе организаторов мероприятия — правительство Тюменской области, и центр «Мой бизнес» инвестиционного агентства Тюменской области.

Стоит отметить, что поддержке и развитию предпринимательства в регионе уделяется большое внимание, особенно начинающим бизнесменам. Благодаря этому в регионе все больше специалистов принимают решение работать на себя. Только за последний год численность самозанятых в Тюменской области выросла в три раза.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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