Большая бизнес-планёрка: в Тюмени пройдет форум для предпринимателей

Стоит отметить, что поддержке и развитию предпринимательства в регионе уделяется большое внимание, особенно начинающим бизнесменам. Благодаря этому в регионе все больше специалистов принимают решение работать на себя. Только за последний год численность самозанятых в Тюменской области выросла в три раза.