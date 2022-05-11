Большая бизнес-планёрка: в Тюмени пройдет форум для предпринимателей

Форум проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предположительно мероприятия посетят порядка тысячи человек со всей области.
Основными площадками форума станут:
Разговор с экспертами, руководством региона и бизнеса для обсуждения прогнозов и сценариев развития экономики страны в условиях санкций.
Инвестиционные идеи нового бизнеса, расширение и модернизация действующего.
Про инструменты для привлечения клиентов.
Командная работа, ресурсности руководителя компании, улучшение и оптимизация политики компаний в отношении персонала.
Потенциал развития бизнеса в регионе, маркетинговый аспект взаимодействия сельского бизнеса и городского потребителя.
Кроме того, в рамках форума пройдут и другие образовательные мероприятия, неформальные ативности, нетворкинг и т. п.
В числе организаторов мероприятия — правительство Тюменской области, и центр «Мой бизнес» инвестиционного агентства Тюменской области.
Стоит отметить, что поддержке и развитию предпринимательства в регионе уделяется большое внимание, особенно начинающим бизнесменам. Благодаря этому в регионе все больше специалистов принимают решение работать на себя. Только за последний год численность самозанятых в Тюменской области выросла в три раза.